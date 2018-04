Angola: Le ministre veut la qualité dans l'exécution des travaux publics

Soyo — La nécessité d'imprimer une meilleure qualité dans l'exécution des travaux publics a été soulignée mardi, à Soyo, province de Zaire, par le ministre de la Construction et Travaux publics, Manuel Tavares de Almeida.

Intervenant à l'ouverture du premier Conseil Consultatif Elargi du Ministère de la Construction et des Travaux Publics, le gouvernant a dit que les projets devraient obéir aux critères de qualité technique qui répondent aux besoins des populations pour des horizons temporaires, de sorte que ces actions doivent se refléter dans les routes, les ponts, bâtiments et autres infrastructures publiques en exécution ou à exécuter dans le pays.

Il a rappelé que la vie utile d'une infrastructure dépend de l'entretien et de la conservation, outre la qualité du projet et sa mise en œuvre, après avoir défendu le suivi de chaque étape de ce programme par des ingénieurs du domaine, liés à l'Institut des routes d'Angola (INEA).

D'autre part, il a préconisé la préservation et la conservation de l'histoire de chaque route, pour de futures études de cas et de nouveaux projets en cours au niveau de son ministère.

Le gouvernant a prédit que dans le contexte de la mise en œuvre future du pouvoir local, l'INEA et les directions provinciales des travaux publics doivent être dotés de capacité pour des interventions immédiates de l'entretien et la conservation des routes secondaires et tertiaires.

« Il est inacceptable dans les temps modernes, au cours desquels se projettent les élections locales, qu'on recoure aux structures centrales du secteur pour boucher les trous qui naissent et apparaissent tous les jours sur les routes ou couper l'herbe qui envahit les sections, freiner des petits ravins, construire des petits ponts et passages hydrauliques », a-t-il affirmé.

Il a dit qu'au cours des six derniers mois, des actions importantes ont été enregistrées qui ont dynamisé le travail du secteur dans le développement du pays dans le cadre du processus de restructuration de son ministère.

Manuel Tavares de Almeida a considéré comme fondamentale l'approbation, en Conseil des ministres, du statut organique du ministère avec deux nouveaux éléments, notamment la création du bureau de gestion des contrats et du conseil technique des travaux publics.

Il a également insisté sur l'approbation du statut organique des travaux publics, dont la création a donné lieu à la transformation de 'l'ancienne entreprise nationale d'élaboration de projets, ainsi que le décret présidentiel, qui permet désormais renégocier les délais contractuels et faire la cartographie et la surveillance des bâtiments du pays afin d'éviter l'effondrement des infrastructures publiques.

Selon lui, ces diplômes ont réformé le secteur afin de faire face à la nouvelle ère de la gouvernance participative.

Manuel Tavares de Almeida a réitéré l'importance de l'Institut national des Travaux Public, en qualité d'organe régulateur de l'activité de génie, ainsi que du rôle du Laboratoire de génie (LEA), à qui incombe la compétence de certifier la qualité des travaux.

Le Conseil Consultatif Elargi du Ministère de la Construction et des Travaux Publics, qui se réunit deux fois par an, rassemble à Soyo les principaux dirigeants et leaders du secteur, nationaux et provinciaux, avec la participation du gouverneur de Zaire, José Joanes André, en qualité de hôte.

Il convient de noter que Manuel Tavares de Almeida a conclu lundi dernier une journée de constatation des routes principales dans les municipalités de Mbanza Kongo, Nóqui et Cuimba, dont les travaux sont paralysés en raison des difficultés financières.

Le ministre a promis, à la fin de sa constatation, la reprise bientôt des travaux des projets inclus dans le programme d'investissement public (PIP) du secteur pour 2018, le reste devant attendre des futures programmations.