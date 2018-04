Angola: Le mauvais état du réseau routier entrave le développement de la province de Zaire

Soyo — Le gouverneur de la province de Zaire, José Joanes André, a déclaré mardi, à Soyo, que la léthargie qu'on assiste dans le développement de la région a à voir avec l'état de délabrement avancé des routes reliant les centres municipaux avec communes.

Intervenant à l'ouverture du premier Conseil Consultatif Elargi du Ministère de la Construction et des Travaux Publics, le gouvernant a dit qu'il était important le rétablissement du réseau routier local afin de stimuler la production agricole et l'exploitation des ressources minérales que la province a en abondance.

Il a jugé donc cruciale la visite de travail que le ministre de la Construction et des Travaux Publics a effectuée durant trois jours à Zaire, où il découvre l'état des routes, qui a permis de présenter le cadre annuel moins bon dans ce domaine.

«Le ministre est parmi nous depuis samedi et nous avons réussi à visiter certaines sections dans les municipalités de Noqui, Tomboco, Cuimba et Mbanza-Kongo, y compris l'accès à Sierra de Kanda et Madimba», a-t-il expliqué.

José Joanes André a fait savoir que son gouvernorat a exposé les préoccupations pertinentes sur l'état des routes locales à la délégation en visite, y compris celles relatives aux sections qui relient la municipalité de Nzeto aux communes de Kindege, Kibala Norte, localités limitrophes avec la municipalité de Bembe , province de Uíge.

«A Tomboco, nous avons signalé comme priorités la connexion avec les communes de Lufico et Mpala, municipalité de Noqui, ainsi que l'autres qui relie Lufico à la municipalité de Soyo, passant par la commune de Pedra de Feitiço, Sumba et Quelo », a-t-il souligné.

Le Conseil consultatif du Ministère de la Construction et des Travaux Publics est présidé par le ministre titulaire du portefeuille, Manuel Tavares de Almeida, et compte sur la participation des cadres du secteur des 18 provinces et des directeurs nationaux.