Afrique: Prix Marc-Vivien Foé 2018 - Hamari Traoré nominé

Human Rights Watch et Amnesty International s'acharnent contre le Mali chaque fois que le pays marque des points contre… Plus »

On compte également deux Camerounais, deux Sénégalais, un Burkinabè, un Cap-Verdien pour la première fois, un Congolais, un Malien, un Togolais et un Tunisien, mais pas d'Algérien ou de Marocain. Les « Lions de l'Atlas » ont pourtant remporté cette distinction à trois reprises (Marouane Chamakh en 2009, Younès Belhanda en 2012 et Sofiane Boufal en 2016).

Pour sa première saison avec Rennes, il a disputé 28 matches et n'est sorti en cours de jeu que deux fois contre Bordeaux (1-0 pour Rennes, 12è journée) et Marseille (défaite du Rennes 3-0, 20è journée). Il a disputé 2474 minutes. En tout est pour tout, il a raté 4 matches de championnat. Cette année, il a disputé 35 matches toutes compétitions confondues.

Copyright © 2018 Les Echos. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.