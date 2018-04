A Djibouti, le port de Doraleh veut poursuivre son développement et les Français pourraient y prendre… Plus »

Pour terminer, l’État djiboutien souhaite réaffirmer sa volonté de faciliter le développement du pays et le bien-être de sa population. Il souligne également que les investisseurs internationaux, partenaires publics, privés et nations amies, particulièrement dans le domaine des infrastructures, sont les bienvenus à Djibouti à cette fin.

L’État djiboutien a constaté que l’exécution de ce contrat se révélait contraire aux intérêts supérieurs de la Nation, qu’il portait un préjudice manifeste aux impératifs de développement du pays, aux impératifs de contrôle des infrastructures ainsi que de sécurité d’approvisionnement de la population. DP World tente bien maladroitement de résumer la situation à une simple divergence d’intérêts financiers en soulignant que « le contrat de concession a été très avantageux pour Djibouti ». Encore une fois, cela démontre que DP World fait peu de cas des intérêts supérieurs d’un État et semble considérer que les seuls intérêts dignes d’être poursuivis ne sont que financiers alors qu’il en va du développement de l’ensemble d’un pays et de toute une région.

À cet égard, contrairement à ce qu’estime DP World, la résiliation de la concession du terminal à conteneurs de Doraleh est effective et parfaitement légale. En effet, cette décision est intervenue sur le fondement d’une loi votée par le Parlement le 8 novembre 2017 et d’un décret pris par le président de la République le 22 février 2018. Deux actions prises dans le respect des normes internationales, et après des tentatives de renégociation de la concession qui n’ont pas abouti du fait du refus répété et inexplicable de DP World d’entendre les demandes légitimes de l’État djiboutien.

À quel titre DP World, qui est une entreprise privée, prétend pouvoir menacer d’autres entreprises qui souhaiteraient entrer en relation avec l’État djiboutien pour y développer leurs activités ? De toute évidence, DP World n’hésite pas à porter atteinte de manière flagrante à la liberté économique de ces entreprises. Il convient de souligner, d’ailleurs, que ces menaces sont vaines et dépourvues de tout fondement envers des entreprises tierces à la procédure de résiliation décidée par l’État djiboutien et auxquelles la clause d’exclusivité mentionnée par DP World n’a jamais été opposable.

Le contrat de concession de DCT a été résilié au terme d’un processus juridique transparent et, contrairement aux allégations de DP World, DCT ne peut plus se prévaloir d’aucun droit de concession au titre du contrat en question.

