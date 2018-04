Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique, NEPAD : la RDC Valablement représentée au lancement de la campagne médiatique sur l'Agenda 2063 dénommé : The Agenda 2063 Media Network and The Africa We Want Campaign.

Le NEPAD qui est une agence de l'union Africaine a annoncé 12 projets phares au bénéfice des pays-membres de l'Union Africaine dont la République Démocratique du Congo. Ces projets sont résumés dans les cinq priorités décennales de la Banque Africaine de développement, par le président de la BAD le Dr. ADESINA lors de sa prise de fonction aux assemblées annuelles organisées en Zambie en 2016, à savoir :

Eclairer et électrifier l'Afrique,

nourrir l'Afrique,

Industrialiser l'Afrique,

intégrer l'Afrique

et améliorer la qualité des vies des populations en Afrique.

Reconnaissant l'Agenda 2063 comme cadre stratégique pour la transformation socio-économique de l'Afrique et Convaincus du rôle central des médias dans la mise en œuvre de l'Agenda 2063; le NEPAD voudrait que les journalistes africains s'approprient des objectifs poursuivis par le NEPAD à travers des projets intégrateurs dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures, etc. pour le Développement de l'Afrique.

Ces projets appelés aussi indicateurs visent l'égalité de chance dans le cadre du genre, l'inclusion formelle des femmes dans les organes décisionnels. Ce, pour une Afrique forte, unie et prospère où il fait beau vivre, jouissant d'une croissance inclusive grandissante pour son développement.

Dans le cadre du des projets transfrontaliers, l'Afrique va disposer à l'horizon 2063, d'un Train à Grande Vitesse pour passagers et marchandises devant circuler dans toute l'Afrique, utilisant les chemins de fer existant dans certains pays, et dans d'autres le réseau ferroviaire est à construire. Dans certains pays comme le Sénégal ; l'Ouganda et le Maroc, les études de faisabilité prévues entre 2018 et 2020 son fort avancées. La construction du premier Kilomètre de rail est prévu au mois de juin 2020, a indiqué le Dr. IBRAHIM MAYAKI, Directeur Général du NEPAD lors de la séance d'échange avec les journalistes du Continent parmi lesquels figurait le représentant des médias de la RDC , Oscar MBAL KAHIJ, journaliste à la RTNC et membre du réseau des journalistes économiques de la RDC .

Pour vulgariser tous ces projets au niveau de 55 pays membres de l'UA, un réseau des journalistes africains du NEPAD a été mis sur pied, il a pour mission d'interagir avec les communautés locales et leur expliquer le bienfondé de tous ces projets transfrontaliers et intégrateurs. Ainsi, la campagne médiatique sur l'Agenda 2063 dénommé : The Agenda 2063 Media Network and The Africa We Want Campaign a été lancée. Tous les journalistes des medias publics et privés ont marqué leur accord pour accompagner l'union Africaine à travers le NEPAD dans la promotion de l'Afrique en vue de favoriser une compréhension commune et l'appropriation de l'Agenda 2063 parmi les journalistes africains à travers le continent; de renforcer les capacités des journalistes africains à travailler ensemble pour produire une couverture médiatique sur les progrès réalisés et d'effectuer une large diffusion des informations dans leurs medias respectifs sur les jalons réalisés pour réaliser les objectifs de l'Agenda 2063 dans les différentes régions d'Afrique. En outre, les professionnels des médias en Afrique ont été conviés à se joindre à cette campagne médiatique en utilisant tous les moyens mis à leur disposition pour le développement de l'Afrique.

Le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) est un programme de développement économique de l'Union africaine. Le NEPAD a été adopté à la 37ème session de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement en juillet 2001 à Lusaka, en Zambie. Le NEPAD vise à fournir une vision globale et un cadre stratégique pour accélérer la coopération et l'intégration économiques entre les pays africains.