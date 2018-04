Congo-Kinshasa: Nouvelle plateforme électorale - Constant Mutamba confirme la sortie de "Nogec & Alliés" ce vendredi

Constant Mutamba, président de la Nouvelle Génération pour l'Emergence du Congo, NOGEC, tient, de concert avec tous les membres de son parti, à s'aligner de façon idoine aux prochaines élections du 23 décembre 2018.

Pour se faire, son regroupement politique a annoncé la sortie officielle de la plateforme Nogec et Alliés pour ce vendredi 13 avril 2018. Cette information consignée dans un communiqué publié le 6 avril 2018 a été confirmée, hier, mardi 10 avril, par Constant Mutamba, lors d'un entretien avec votre journal.

Il ne s'agissait donc pas d'une galéjade quand le numéro Un de la Nogec avait, pour la première fois, parlé de la création prochaine d'une plateforme électorale. D'autant que toutes les voiles ont été levées par cette confirmation. Ce parti composé majoritairement des jeunes, du reste, combattants de la vraie démocratie et la bonne gouvernance, a, en effet, opté pour la création de sa propre plateforme non pas simplement dans l'optique de trépigner sur la question du seuil électoral fixé à un pourcent dans l'échiquier national.

Mais, aussi, dans le souci d'offrir un cadre adéquat, pour les futures batailles électorales, à la jeunesse. Cette dernière qui, eu égard aux propos des membres de ce rassemblement politique, est tant martyrisée par la classe politique actuelle. Pour Constant Mutamba, "Nogec et Alliés" constitue un véritable tremplin censé mener en bonne et due forme la RD. Congo vers le renouvellement de la classe politique qui, vraisemblablement, est le cheval de bataille, voire le leitmotiv, que lui ainsi que tous les leaders et partisans de la Nogec aspirent.

D'ores et déjà, il invite tous les jeunes et même tous les autres partis qui hésitent encore à venir porter les couleurs et postuler au sein de sa plateforme aux fins de gagner, ensemble, les prochaines élections et, ainsi, concourir à la concrétisation dudit renouvellement dans toutes les institutions. Une chose qui, à son entendement, fera booster le Congo-Kinshasa pour, au finish, l'élever au firmament des grandes et respectables nations. De leur côté, les membres de la Nogec sont, mordicus, assurés que le regroupement politique qu'ils ont créé fera un carton au cours de ces joutes électorales fixées à la fin de l'année 2018.