Congo-Kinshasa: A toute vapeur !

Des actions importantes dans le cheminement du processus électoral en RDC ont été posées ces derniers temps.

Pour ne débuter qu'avec le bouclage du fichier électoral début janvier 2018, la publication du calendrier électoral fin 2017 mis de côté, il peut être cité ... le nettoyage dudit fichier, la vulgarisation de la machine ou imprimante à voter qui suscite bien de passions, la demande, puis l'acquisition de la liste de partis et regroupements politiques valides et, enfin, le toilettage du Ficher électoral et la transmission au Gouvernement du projet de loi sur la répartition des sièges attendu, du reste, au Parlement pour examen et adoption. S'il faut en croire le calendrier électoral, fixisme des dates oublié, il faudra, qu'avant la convocation du corps électoral en juin-juillet, que ce texte passe d'un projet de loi du Gouvernement à un document adopté par les deux chambres du Parlement avant de passer à l'étape de sa promulgation par le Président Kabila.

Quoique le chemin à parcourir soit encore longue et même pénible, cela, à la lumière des contradictions qui perdurent, il peut être dit que la CENI, appuie sur l'accélérateur pour foncer vers l'organisation effective de ces élections attendues le 23 décembre 2018 afin que la crise politico-électorale au pays soit décantée de manière définitive. Cependant, tous les observateurs ne se limitent pas à cette lecture. Si pour d'aucuns, la CENI donc le duo CENI-Régime en place (Gouvernement) donne un coup de vapeur dans le moteur du train électoral sur les rails au trajet décrit par le calendrier électoral, certaines intelligences à l'Opposition, encore dubitatives, s'interrogent, elles, pour savoir si le Pouvoir en place ne fait pas, par ces coups de vapeur, un superbe coup de bluff sur sa volonté indéfectible d'encadrer le processus actuel jusqu'à des élections dites irréversibles même par sa plus haute autorité ; le Président de la République.

Pourquoi une telle préoccupation ? Déjà, le cahier des charges de l'Opposition sur la décrispation, le rejet de la machine à voter, la redynamisation de la CENI et du CSAC ne sont pas satisfaits alors que ces exigences ne coûteraient pas les yeux de la tête au Pouvoir, selon les opposants. Par-delà, à 8 mois de décembre 2018, à la Majorité Présidentielle où AFDC et Pprd crient "élections" sur tous les toits, rien n'est dit sur une donne majeure, meilleure indicateur pour rassurer et convaincre n'importe quel opposant radical, sur l'effectivité du rendez-vous électoral de décembre. Oui, il s'agit, sans langue de bois, de la problématique de la non-représentativité de Joseph Kabila dont le deuxième et dernier mandat constitutionnel est arrivé à son terme le 19 décembre 2016 et qui, de ce fait, ne peut plus se représenter aux prochaines élections selon les règles du jeu électoral toujours en vigueur. A expliciter, il est question du dévoilement de la tête (nom) du dauphin de l'actuel Chef de l'Etat.

A l'Opposition, période pré-électorale oblige, tous loups et "louveteaux" sont sortis des bois pour s'annoncer. Alors, qu'est-ce qui bloque de l'autre côté ? Faut-il attendre juin-juillet pour le savoir ou la MP compte-t-elle sur un "coup divin " tel au jeu d'échec pour tout déjouer sur tout ? Mystère. Par-dessus toutes les autres préoccupations discordantes sur les joutes de décembre, cette interrogation prime et pousse certains à se demander si le cheminement "correct" jusque-là du processus électoral n'est pas un coup de bluff ou s'il est un réel coup de vapeur dans la machine électorale pour ces élections-remède ? D'ici ce 23 décembre, la vérité sera connue.

