Congo-Kinshasa: Bahati à la tête de la délégation. ANAPI - Anthony Nkinzo présente des multiples opportunités d'investissement en RDC à Dubaï

L'Annual Investment Meeting est le rendez-vous de la promotion des investissements du monde entier, qui compte la participation de 19 126 chefs d'entreprises et participants, 141 pays présents dont 535 exposants, et plus de 1000 experts.

De son côté, l'ANAPI qui est l'organe technique du Gouvernement en matière de promotion des investissements et d'amélioration du climat des affaires, présente les services de facilitation et d'accompagnement aux investisseurs.

La République Démocratique du Congo offre aujourd'hui de multiples et diverses opportunités en termes d'investissements stratégiques dans divers secteurs dont : les mines, l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, le tourisme et les NTIC ;

Le Ministre d'Etat est accompagné d'une forte délégation de chefs d'entreprises et des mandataires publics ainsi que du Directeur Général de l'ANAPI, M. Anthony NKINZO Kamole, afin de présenter les multiples opportunités d'investissement qu'offre la République Démocratique du Congo aux investisseurs ainsi que les réformes que continue de lancer le pays en leur faveur, pour faire de la RDC, une des destinations les plus avantageuses.

