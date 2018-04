Congo-Kinshasa: UDPS - Kabund démissionne, Félix Tshisekedi nomme bientôt !

Les choses vont vite à la onzième rue/Limete où se trouve le poumon de la fille aînée de l'Opposition, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social -Udps.

En effet, après la désignation, sans surprise d'ailleurs, de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi comme nouveau Président, donc successeur à Etienne Tshisekedi, l'ossature du Parti jusque-là en place vient d'être chamboulée avec la démission de Jean-Marc Kabund A Kabund au poste de Secrétaire Général où avait-il été nommé par le lider maximo avant sa disparition. L'acte n'a rien d'un signal d'alarme sur une probable coexistence Félix-Kabund à problème mais relèverait, selon des sources sûres, des usages en la matière.

Après cette démission, normalement, déduisent les analystes, le tout frais Président de l'Udps devra passer à des nominations à tous les niveaux. Va-t-il reconduire Kabund en tant que SG ou SGA ou choisira-t-il de ne pas s'encombrer avec un Kabund libre-penseur ? S'annonçant en meeting populaire ce 24 avril, il appert que sous peu, celui qui se fait appeler Fatshi dans les réseaux sociaux, dévoilera au monde ses premières décisions à la tête du principal parti politique de l'Opposition.

Face aux rumeurs et supputations qui entourait jusque-là la démission de Jean-Marc Kabund du Secrétariat Général de l'Udps, Peter Kazadi, une des pointures de cette formation politique et ancien Conseiller Juridique d'Etienne Tshisekedi, n'a pas manqué de réagir. «C'est tout à fait normal, parce que le Secrétaire Général Jean-Marc Kabund a été nommé par le président Tshisekedi, et maintenant qu'il y a un nouveau président, c'est à lui de décider sur l'avenir du parti», a-t-il confié à 7sur7.cd. Kabund, lui-même, par ailleurs, sur les colonnes de la consœur Actualite.cd, a déclaré n'avoir pas cédé aux sirènes de toutes sortes pour rester fidèle à l'Udps qu'il chéri et s'il est reconduit, il sera toujours autant fidèle. Lisez ses propos : " Je suis venu déposer ma démission.

C'est pour répondre à un principe de droit administratif, après sa brillante élection à la présidence de l'UDPS, j'étais dans le devoir de lui présenter ma démission pour lui permettre de mettre sur pied les nouvelles structures du parti. Cela (ma reconduction ndlr) dépend de sa discrétion. S'il me reconduit, ce que je ferai, ce n'est ni le trahir, ni lui faire du mal. Je resterai loyal et fidèle comme je l'ai été avec le président Tshisekedi. Ce n'est pas le poste qui m'intéresse, mais le parti. J'étais président fédéral pendant 8 ans. Je suis avant tout combattant de l'UDPS.

Je reste à la disposition du parti et du président. Nous sommes allés au congrès et vous savez que je n'étais pas candidat". Après son couronnement, Félix Tshisekedi disait vouloir redynamiser le parti, en l'adaptant aux enjeux politiques de l'heure. Et, il faut dire que dans une période pré-électorale telle que celle dans laquelle se trouve la RDC, il y a vraiment lieu de le faire. A la MP, des formations majeures comme l'AFDC et le Pprd sont déjà passées aux actes. La venue de Ramazani Shadary à la tête du Pprd est jugée comme une résultante d'un calcul à des fins électorales. A l'Opposition, Katumbi a déjà mis "Ensemble pour le Changement "dans le coup. Prochainement, donc, Fatshi devra divulguer sa touche.