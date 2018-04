Congo-Kinshasa: Démissionnaire du Secrétariat général de l'UDPS - Kabund met F. Tshisekedi devant ses responsabilités

En Ituri, le gouverneur veut encourager le retour des déplacés internes, plus de 340 000 personnes, selon… Plus »

Beaucoup reconnaissent en Jean-Marc Kabund un opposant radical fidèle à la ligne de conduite tracée du vivant d'Etienne Tshisekedi, qui est resté constant dans le combat pour le changement gouvernance au sommet de l'Etat congolais, en dépit des tentations n'ont pas manqué d'atterrir sur sa table pour le pousser à la rue. On croit savoir qu'au regard de ce passé plus que propre, Félix Tshisekedi devrait y réfléchir par deux fois avant de mettre croix définitive sur lui.

C'était un environnement de harcèlement permanent d'opposants par pouvoir en place, entrecoupé de deux dialogues - celui non inclusif la Cité de l'Union Africaine en septembre-octobre 2016) et inclusif du Centre Interdiocésain en novembre- décembre 2016).

On signale qu'avant de rendre le tablier, le Secrétaire sortant s'est réjoui d'avoir rempli loyalement et efficacement mission de cheville ouvrière du parti, surtout que sa nomination intervenue dans le contexte particulier des actions de d'un calendrier électoral conforme aux prescrits de la Constitution, spécialement en ce qui concerne l'alternance au sommet de l'Etat, aussi d'élections démocratiques, libres, transparentes et apaisées.

Jean-Marc Kabund, successeur de Bruno Mavungu au Secrétariat de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès) depuis le 11 2016, sur décision de son défunt président, Etienne Tshisekedi, remis, hier mardi 10 avril, sa démission au nouveau président du parti, Félix Tshisekedi. On se souvient que cette politique a comblé la vacance à la tête de son exécutif à l' de son Congrès Extraordinaire, organisé à son siège, sur la Limete (Petit Boulevard), dans la commune du même nom, du 30 au mars 2018.

