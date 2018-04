Congo-Kinshasa: Nettoyage du fichier electoral - Fayulu contredit une fois de plus Nangaa

En Ituri, le gouverneur veut encourager le retour des déplacés internes, plus de 340 000 personnes, selon… Plus »

Il est bon de souligner que la CENI a eu besoin de 400.821. dollars du contribuable congolais pour construire ce fichier qui vient d'installer un grand doute dans les esprits, à cause de manque criant de transparence, et donc de fiabilité.

Fayulu a rappelé qu'en 2011, la répartition des sièges s'était sur la base de plus ou moins 31.064.000 enrôlés et la CENI reconnu avoir mené cette opération dans la précipitation.

Le président de l'Ecidé et Coordonateur de la Dynamique avait déjà démontré, dans un passé récent, au début des opérations de révision intégrale du fichier électoral, que les chiffres livrés par la CENI ne concordaient pas avec les données démographiques de l'Institut National de la Statistique et ne répondaient pas aux standards internationaux.

Copyright © 2018 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.