Angola: Inventaire des immeubles en mauvais état de conservation

Luanda — Les immeubles en mauvais état de conservation, et qui courent le risque de s'écrouler commence à être inventorier et cataloguer par le ministère angolais de la Construction et des Travaux Publics en coordination avec d'autres organismes.

Le Gouvernement, dans un décret présidentiel publié dans le journal officiel du 06 avril et parvenu à l'Agence Angola Presse (Angop), admet la nécessité de faire un cadastre de tous les immeubles et leur état de conservation, ainsi que ceux acquis par l'Etat à l'étranger qui sont utilisés par les représentations diplomatiques.

A cet effet, les gouvernorats et d'autres organismes de l'Etat qui ont sous leur juridiction des édifices avec quatre niveaux ou plus sont orientés à donner des informations sur leur Etat au Ministère de la Construction et des Travaux Publics.

Dans ce contexte, le titulaire informera annuellement le Président de la République sur la situation des immeubles en risque d'effondrement.