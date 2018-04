Sénégal: Revue sectorielle du Paquet - Un bilan encore mitigé

Le bilan de la mise en œuvre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence (Paquet), est mitigé. Les milliards investis ne sont toujours pas à la hauteur des résultats attendus. La baisse du taux de réussite des examens nationaux, le taux de redoublement et d'abandon à tous les ordres d'enseignement, reste pesant.

Avec les taux de réussite très faibles des résultats nationaux, l'école continue de mettre les acteurs sous tensions. A moins que cette 5ème revue annuelle du programme sectoriel du Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence (Paquet) qui a démarré hier, mardi 10 avril, réactualise les indicateurs du Paquet.

La 5ème revue annuelle du programme sectoriel du Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence (Paquet) qui a démarré hier, mardi 10 avril, a confirmé que le système éducatif sénégalais est loin de relever les défis d'une éducation de qualité.

Et ce, à l'aune de la mise en œuvre des directives présidentielles sur l'Enseignement supérieur, de l'éducation nationale et de la formation.

A part quelques progressions relevées, notamment l'amélioration du taux brut de scolarisation et le taux d'utilisation des enseignants à travers une gestion rationnelle de ces derniers, le système accumule les difficultés. Le niveau des élèves demeure trop faible en atteste les résultats des examens nationaux. En 2017, le taux de réussite au Certificat de fin d'étude élémentaire (Cfee) s'est élevé à 56,74% contre 58% en 2016.

Selon le rapport, l'effort consenti par l'Etat pour la réalisation de la politique éducation, secteur de l'enseignement élémentaire, devrait contribuer à l'amélioration des performances des candidats à l'examen du Cfee.

Toujours est-il que le taux d'abandon a atteint 10,28%. Selon le niveau, les plus forts taux d'abandon sont notés au CM1 (16,93%), au CI (10,55) et au CE1 (8,53%). Les abandons sont en partie, selon le rapport de performance, favorisés par les écoles à cycle incomplet, le manque d'eau et de toilettes fonctionnelles séparées pour les filles et la fermeture des cantines scolaires.

Au niveau du moyen, le taux de réussite du Brevet de fin d'études élémentaires (Bfem) en 2017 est nettement en dessous de la cible de l'année qui était de 60%. Seuls 45,11% des candidats ont décroché ce diplôme sanctionnant les études au niveau du collège contre 51,85%.

Selon le rapport, «l'explication de cette baisse est à mettre en rapport avec le manque de prise en charge correcte des apprenants en difficultés, le niveau élevé dans les épreuves de certaines disciplines et la faible maitrise, par les enseignants, des contenus d'enseignement de certaines disciplines.

En revanche, il a été noté une baisse du taux de redoublement de 3,46% points en passant de 22,6% à 19,14%. Tout comme au niveau de l'enseignement secondaire général, le taux de redoublement a connu une baisse de 3,14points en passant de 23,6% à 20,46%. Faut encore le rappeler, le taux de réussite du Bac a connu une chute de 5 points avec 31,6% en 2017 contre 36,6% en 2016.

Il a été recommandé de doter les académiques de professeurs qualifiés et en nombre suffisant surtout pour certaines disciplines (mathématiques, philosophie, arabe et espagnol) et améliorer l'accès par la construction de salles de classe additionnelle et par la résorption des abris provisoires.

«C'est un bilan mitigé. Nous sommes en train de poursuivre des efforts pour une éducation de qualité, notamment l'objectif d'une atteinte du taux brut de scolarisation universel. Nous allons analyser les taux de réussite des examens nationaux pour y remédier», a soutenu la secrétaire générale du ministère de l'Education nationale, Ndeye Khady Mbodj.

Pour Cheikh Mbow de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep), représentant les partenaires sociaux, le défi de l'éducation est la pacification de l'espace scolaire en mettant en œuvre les directives des Assises de l'éducation et orienter le financement de l'éducation pour la prise en charge des préoccupations.

Les travaux vont se poursuivre jusqu'à demain, jeudi, afin de dégager des indicateurs clés de suivi du programme. Il s'agit d'insuffler une nouvelle dynamique de l'évolution du secteur de l'éducation, pour une éducation de qualité.