Sénégal: Papa Abdoulaye Seck sur la campagne arachidière - «Nous sommes en train de minimiser les problémes»

Le Ministre de l'agriculture et de l'équipement rural Papa Abdoulaye Seck, rassure sur le déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide qui a enregistré cette année un certain nombre de couacs. Selon lui, l'Etat est en train de minimiser les problèmes notés. Il l'a fait savoir hier, mardi 10 avril lors d'une visite à la foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (Fiara)

«On peut dire sans risques de se tromper que même s'il y a des problèmes en ce qui concerne la commercialisation de l'arachide par rapport à ce qui a été fait, nous sommes en train de minimiser ces problèmes et on s'achemine vers le 30 avril avec une campagne de commercialisation réussie au grand bonheur de tous les acteurs ruraux de notre pays».

Ces propos sont du Ministre de l'agriculture et de l'équipement rural, Papa Abdoulaye Seck qui s'exprimait sur le déroulement de la campagne arachidière hier, mardi 10 avril lors d'une visite à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (Fiara).

Il informe par ailleurs que la collecte huilière exportation et semences est à plus de 506 mille tonnes. «Les huiliers ont déjà collectés 245 mille tonnes. Ce qui représente environ plus de 59 milliards de francs.

Il reste à peu prés 17 à 18 milliards à régler pour que les opérateurs privés stockeurs (Ops) puissent avoir leur argent. En tout cas c'est une campagne de commercialisation où on est à plus de 500 mille tonnes collectées, avec une couverture intégrale de nos besoins en semences et à l'heure actuelle on à 124 mille tonnes exportation en direction de 11 pays», a-t-il fait savoir.

Concernant l'atteinte de l'autosuffisance en riz que le Sénégal s'est fixé maintenant en 2019, le Ministre soutient : «nous sommes sur une très bonne dynamique pas seulement pour réaliser l'autosuffisance, mais aller au-delà de l'autosuffisance même en exportant du riz». A l'en croire, si les tendances se confirment avec cette évolution constatée au niveau de la production rizicole, la probabilité d'être autosuffisant et d'exporter du riz est extrêmement élevée.