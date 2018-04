Sénégal: Fary Ndao sort « L'or noir du Sénégal »

Adoptant un ton pédagogique, le livre se conclut par des propositions sur la transparence et la transition énergétique et écologique pour une bonne utilisation des revenus tirés de ces « ressources d'exception mais épuisables » selon la formule de l'auteur, un jeune ingénieur géologue âgé de 30 ans diplômé de l'Institut des Sciences de la Terre (IST) de l'Université Cheik hanta Diop de Dakar.

Depuis ce 03 avril 2018, la littérature sur la question pétrolière et gazière s'est enrichie avec la publication d'un essai intitulé «L'or noir du Sénégal». Livre de vulgarisation technique, juridique et économique sur les récentes découvertes de pétrole au Sénégal, souligne un communiqué.

