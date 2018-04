Les agents de santé affiliés à ASAS-SUTSAS-SUDTM/and Guësseum ont pris part, hier mardi 10 avril à un sit-in au centre de santé de Moricounda à l'appel de leur union régionale en application du mot d'ordre national. Les services de santé sont paralysés dans la région et les grévistes en ont profité pour relever des difficultés auxquelles ils font face dans la région.

Un Sit in de trois tours d'horloge au centre de santé de Moricounda consacré au partage et à l'analyse des points de revendication, brassards rouges bien dressés, les membres de l'alliance des syndicats autonomes de la santé And Guësseum ont sonné la mobilisation hier, mardi pour exiger de l'Etat la satisfaction de leurs points de revendication.

«Nous, membres de ASAS-SUTSAS-SUDTM/And Guësseum disons halte au trois D à savoir le Dilatoire, la Division et la Diversion. Nous exigeons l'application sans délai des accords résiduels signés depuis 2014 et qui tournent essentiellement autour des points suivants : le paiement intégral des arriérées de salaires de tous les contractuels du MSAS, le virement de la 1ere tranche de 2018 de la subvention annuelle aux EPS», a déclaré Brodiang Diakhaté est le secrétaire général de l'union régionale du Sutsas et porte-parole du cartel des syndicats de la santé.

Et Brodiang de poursuivre sur d'autres points de revendication «le remboursement de la dette et des créances de la couverture maladie universelle (CMU, la finalisation des travaux du conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Nous exigeons dans le même temps le relèvement des indemnités de logement et celles de risque et son inclusion dans la liquidation de la pension de retraite.

Cette dernière est suspendue dès la retraite alors qu'un agent parti à la retraite demeure avec sa maladie contractée des suites d'un risque au travail. Les indemnités de suggestion et d'itinérance, de responsabilité verticalisée, le système de rémunération des directeurs et PCA des établissements publics de santé et l'octroi d'assiettes foncières. Les contractuels doivent être recrutés à titre de motivation car ce sont eux qui restent avec nous en milieu difficile».

Au niveau local, la clameur est tout aussi assourdissante selon toujours Brodiang Diakhaté «au niveau local il y'a une crise en personne ressource car l'hôpital n'a qu'un médecin généraliste, un chirurgien et un gynécologue.

Le plateau technique n'existe aussi que de nom. Par endroit ici à Sédhiou tout comme à Bounkiling et à Goudomp ce sont des sages-femmes et/ou des infirmiers qui font tout, c'est vraiment manquer du respect à la population de Sédhiou», se désole Brodiang Diakhaté le porte-parole du jour.

Aussi longtemps que la situation restera inchangée, les agents de santé promettent de se faire entendre avec toutefois la gestion des urgences et le service minimum dans les structures de santé. Sur le terrain, le mot d'ordre a affecté le bon fonctionnement des services de santé.