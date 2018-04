A travers cet ouvrage, le directeur de la maison d'édition Signare basée en Avignon et aussi directeur artistique du festival Terang'arts d'Avignon nous replonge ainsi dans les temps forts de la première guerre mondiale où les tirailleurs se sont battus pour la France. «C'est un récit qui nous plonge dans l'histoire d'une famille africaine frappée par la lourde tragédie de la première guerre mondiale », dit l'auteur. De Saint-Louis, à Provence en passant par Dakar, le chemin des noirs a été long et difficile.

Finalement tous leurs dix garçons décident de partir à la guerre. Et Diaba, leur unique fille prend aussi la décision d'accompagner ses frères. Elle se déguise en peul et réussit à filtrer la foule.

Le commis colonial vient annoncer que le gouverneur avait besoin «des indigènes pour la défense de l'empire». «En faisant cette guerre, vous défendez la grandeur de la civilisation des lumières, il faut que vos garçons les plus forts, musclés et vaillants puissent y participer», dit-il dans l'ouvrage. Mbissane, le patriarche décide d'abord d'en parler à sa femme Khady Dieuré.

