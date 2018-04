Ile Maurice: Le Morne - Du sable récupéré de la plage?

L'établissement hôtelier a été contacté pour une réaction. À travers son service de communication, la direction de LUX* Le Morne explique qu'à la «suite de la publication d'une vidéo sur Facebook, l'hôtel nie toute accusation d'avoir touché à la plage et d'avoir déplacé du sable». Précisant qu'«il s'agit d'aménagements mineurs sur une propriété juxtaposée à l'établissement pour installer des tables et des chaises à même le sol».

Selon des habitants, les travaux sur la plage auraient été entrepris dans la nuit d'hier, mardi 10 avril, afin d'éviter les regards. Or, en journée, des trous étaient toujours visibles sur la plage. Certains auraient même été comblés avec du sable sale...

