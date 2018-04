Sénégal: Prolifération des partis politiques - Abdoulaye Wade et Macky Sall passifs

Ce qui est sûr et certain, sur les 299 partis politiques que compte le pays à ce jour, peu de formations sont «légalistes» devant une pléthore de hors-la-loi. La majeure partie des formations politiques ne dépose pas de bilan financier à la fin de l'année. Ce qui aurait donné la possibilité aux autorités actuelles de dissoudre administrativement certains partis, comme le prévoit la loi.

Durant ces deux alternances, 2000 et 2012, rien n'a canalisé ce mouvement, tellement la création d'un parti politique est aisée pour tout citoyen jouissant de ses droits civiques et politiques. C'est dans ce contexte qu'est d'ailleurs agitée la question du parrainage qui a fini d'installer un malaise au sein de la sphère politique. Un réveil qui, selon les défenseurs dudit système, a été suscité par la pléthore de listes, 47 au total, notée lors des élections législatives dernières.

Cette foultitude de nouvelles formations vient s'ajouter à la liste déjà excessive des partis politiques au Sénégal. En effet, le nombre de partis politiques au Sénégal est estimé à 299 à ce jour, pour un pays qui compte plus de 14 millions d'habitants et un fichier électoral de seulement 6 millions de personnes. Instauré en 1974, par le président Léopold Sédar Senghor, le multipartisme a connu un essor fulgurant sous l'ère Diouf.

Sans être exhaustif, il faut aussi inscrire dans ce lot le nouveau parti de Me Abdoulaye Tine, avocat au barreau de Paris, dénommé "l'Union sociale et libérale" (Usl), sans oublier celui de l'ancien N°2 de Rewmi, Oumar Sarr, notamment le "Parti Africain pour la Renaissance libérale" (Parel), en mars dernier.

L'échiquier politique national ne cesse de s'agrandir au jour le jour, avec la création tous azimuts de partis politiques. A l'approche de la prochaine présidentielle, les formations politiques poussent comme des champignons. En atteste la mise sur pied des "Forces Démocratiques du Sénégal" (Fds), ex- "Jeunesse pour la Démocratie et le Socialisme" (Jds) dirigée par Babacar Diop.

Pour cause, pleinement entré dans les mœurs en 1981, sous Abdou Diouf, le multipartisme qui connait des piques sous les deux dernières alternances crée désordre, si on se réfère aux différentes élections organisées depuis 2014. Seulement, contrairement à Senghor et Diouf, les présidents Wade et Sall n'ont pas levé le plus petit doigt pour endiguer le fléau.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.