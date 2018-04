Sénégal: Qualification de Liverpool en demi-finale de la ligue des champions - Sadio Mané rejoint Salif Diao et Demba Bâ

Avec la qualification de Liverpool dans le dernier carré de la Ligue des champions, Sadio Mané est devenu le troisième footballeur sénégalais à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions, après Salif Diao avec Liverpool (vainqueur en 2005) et Demba Ba avec Chelsea en 2013. L'attaquant des Lions a été décisif en offrant le but égalisateur à son coéquipier Mohamed Salah

Sadio Mané a rejoint hier, mardi 10 avril 2018, Demba Ba et Salif Diao en étant le troisième joueur sénégalais à atteindre le stade des demi-finales de la Ligue des championnats. C'était en faveur de la qualification que Liverpool a arrachée sur la pelouse de Manchester City (1- 2).

L'attaquant des Lions a encore été impliqué en offrant une passe lumineuse et décisive à son coéquipier Mohamed Salah. A l'affût dans la surface, l'Egyptien a profité d'un ballon repoussé pour égaliser d'un ballon piqué. Le Pharaon a été remplacé à la 88ème minute par Danny Ings. «Manchester City est la meilleure équipe du championnat, une belle équipe.

Dés le début, on avait compris que nous avons les qualités pour battre n'importe quelle équipe en Europe. On a été sans complexe. Le but que Salah a marqué a été très important pour nous car on était menés. Le match a été ouvert. Car si Manchester City avait marqué le deuxiéme but, les choses allaient changer», s'est rejoui l'international sénégalais.

Dépassé pour l'heure de jeu au nombre de buts par ses coéquipiers Firminio et Mohamed Salah (8 buts chacun), l'international sénégalais, peut se prévaloir d'avoir inscrit contre Seville le but désigné comme étant le plus beau de la 6e journée de la Ligue des champions. Mais aussi son triplé face au FC Porto en 8ème de finale aller. Ce qui lui avait permis d'être désigné meilleur joueur de la semaine devant Cristiano Ronaldo.