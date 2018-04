Sénégal: Momar Thiam - «Il y a eu un laisser-aller extraordinaire qu'on ne peut pas endiguer ... »

interview

Vraisemblablement, la rationalisation des partis politiques au Sénégal, mise en veilleuse par les différents régimes post-alternance, n'est pas pour demain. De l'avis du Docteur en communication et marketing politique, Momar Thiam, il sera difficile, en l'état actuel, d'endiguer la pléthore des partis politiques au Sénégal, au vu du «laisser-aller extraordinaire» qui a existé depuis la mise sur pied du multipartisme. D'où, selon lui, l'inopportunité d'ailleurs du texte sur le parrainage qui créerait, tout logiquement, des suspicions de la part de l'opposition en cette veille de la présidentielle.

Comment appréciez-vous la floraison des partis et mouvements politiques au Sénégal ?

Mon sentiment est que, par rapport à la pléthore de partis politiques et de mouvements politiques, nous avons raté une marche au Sénégal qui concerne le fonctionnement de notre démocratie, une démocratie calquée sur le modèle occidental.

Si c'est une démocratie qui est calquée sur l'Occident, où c'est la libre expression des pensées politiques et des actes politiques, évidement on est tout à fait en droit de soutenir l'idée selon laquelle à chaque fois que quelqu'un a une initiative politique, il peut créer son mouvement ou son parti et demander le suffrage des électeurs.

Mais, si vous regardez très bien ce qui se passe en Occident, vous avez souvent une bipolarisation de la vie politique, ça se joue entre la droite et la gauche, jusque dans les années 90 et au début des années 2000. En plus, il y a cette prise de conscience des jeunes et d'une certaine frange de la population sur des questions de la préservation de l'environnement, des questions de santé et même du «One Health».

C'est-à-dire, une seule santé en intégrant et la santé humaine et la santé animale, des questions qui n'étaient pas prises en charge par les partis politiques et qui le sont maintenant par des mouvements qui, pour se faire entendre, demandent le suffrage des électeurs. Ce qui fait une démultiplication des entités politiques, pour ne pas dire des partis politiques, dans l'espace politique. C'est ce qui s'est passé chez nous.

Maintenant, à cela s'est greffé un autre phénomène. On a fait de la politique, chez nous, le meilleur moyen d'ascension sociale et certains se sont dit que «pour réussir, pour gagner de l'argent dans un quinquennat ou dans un septennat, il va falloir que je fasse la politique. Pour cela, il faut que je monte un mouvement, à la limite, pour monnayer en éventuel deuxième tour, ou dans les élections législatives où je serais approché».

C'est ce que j'appelle le «métier de la politique» pour certains, car ils en ont fait un métier. Alors que la politique, c'est un sacerdoce. Il faut avoir le sens de la gestion de la chose publique, de la citoyenneté pour dire vraiment «j'apporte ma contribution à l'édification de la cité». Malheureusement, ce n'est pas le cas.

-Que faire, alors, pour endiguer cette pléthore de partis ou mouvements politiques qui a fini de créer des problèmes dans l'organisation des élections ?

On a loupé le coche au moment où il fallait trouver le mécanisme de mise en place de partis crédibles qui prennent en compte réellement les aspirations des populations et qui sont capables d'exercer le pouvoir. Il y a eu un laisser-aller extraordinaire qu'on ne peut pas endiguer aujourd'hui avec un claquement de doigts, avec un texte sur le parrainage, malheureusement. Parce que, certains y verront la main du pouvoir pour réduire les chances de certains partis d'opposition.

Aujourd'hui, si vous dites «on va trouver un mécanisme pour diminuer les partis politiques», comment allez-vous faire ? Certains vous diront : «sous le sceau de la liberté d'expression et la liberté de création de parti, vous voulez que mon parti se fonde quelque part et qu'on me supprime ?» On va vous dire que c'est une atteinte à la liberté. C'est un principe fondamental du droit et de la liberté humaine. Voilà pourquoi le parrainage est mal vu.

Je veux dire, à côté de la réflexion politico-politicienne, il est mal vu. Parce que, si vous n'appartenez pas à un parti politique ou à un mouvement, vous avez quand même une certaine proximité avec certains hommes politiques, un guide religieux ou par un leader d'opinion logé quelque part dans un mouvement. Si on veut supprimer ce mouvement-là sous le signe de la rationalisation des partis politiques, certains y verront une dictature qui ne dit pas son nom..

-Qu'en est-il alors du système de parrainage, tant décrié par l'opposition et certains membres de la société civile ?

En soi, c'est une belle chose. Maintenant, j'estime que ça n'a pas été le moment. Le moment où il fallait le faire, c'était quand il n'y avait pas d'échéances majeures. Forcément, si le pouvoir veut le mettre en place aujourd'hui, cela soulève des suspicions de la part de l'opposition et politiquement et logiquement, même l'opinion risque d'être entrainée dans ce piège pour dire : «non, ce n'est pas bon, c'est un moyen pour le pouvoir d'endiguer certaines personnes qui ne pourront pas se présenter à l'élection présidentielle, malheureusement».

Même en France, beaucoup de partis sont nées des flancs du Ps, mais les responsables politiques français ont su gérer cela, parce qu'il y a une certaine maturité politique dans l'esprit des Français qui fait qu'il n'y a pas un certain éparpillement majeur à ce niveau.

Alors qu'ici, c'est en des circonstances politiques et des échéances politiques que des mouvements ou partis politiques se créent. Vous avez aujourd'hui une floraison de mouvements. Tout cela, évidemment, participe au rayonnement, au bouillonnement démocratique, mais quelque part ça contribue à rendre difficile le jeu politique, électoralement parlant, parce que certains ne sauront même pas où se situer. Donc, on a loupé le coche.