Gabon: PDG - Le 12 mars en différé dans le 3e arrondissement de Libreville

Célébration Symbolique au 1er Siège du 3e Arrondissement de Libreville du 12 Mars en différé, date marquant l'anniversaire du Parti Démocratie Gabonais(PDG).

Le cadre choisi de la manifestation a été l'Ecole Pilote Urbaine du Centre en présence de nombreux militants. 50 ans d'existence, ça se fête. C'était à l'Ecole Pilote Urbaine du Centre le Samedi 7 Avril 2018.

Si l'on se pose toujours des questions sur l'organisation où non des élections législatives cette année, les activités au sein du Parti Démocratique Gabonais sont bien au rendez-vous. Le cas de la célébration symbolique en différé du 12 Mars, date marquant l'anniversaire du parti au 1er Siège du 3e arrondissement de la Commune de Libreville. À l'invitation des Cadres Membres du Conseil National, Secrétaires Fédéraux du parti issus de cette circonscription électorale, les militants et sympathisants des quartiers concernés ont savouré cet instant de réjouissance.

Le soutien sans relâche au distingué camarade président Ali BONGO ONDIMBA, la mobilisation de tous les militants afin de remporter les batailles électorales avenir sont les grandes lignes des allocutions prononcées par les intervenants au cours de cette célébration à l'Ecole Pilote Urbaine du Centre. Un rappel à la mobilisation sachant les perturbations dont est victime le parti depuis l'élection présidentielle de 2016.

« Chers Camarades, ces deux dernières années, le PDG à été fortement secoué par divers soubresauts, toutefois, tel un roseau sous la poussée d'une force éolienne, le PDG a quelque fois plié, mais n'a jamais rompu. Le PDG ne rompra jamais. Le PDG ne mourra jamais car notre parti à pour premier défenseur le clairvoyant distingué Président Ali Bongo Ondimba » a indiqué, Rose Christiane Ossouka Raponda.

Le Membre du Comité permanant du Bureau Politique PDG du 1er Siège, dans le 3e Arrondissement est revenu également sur la santé du parti, faisant de lui à ce jour, un élément majeur dans l'échiquier politique gabonais.« Chers camarades notre parti est toujours vivant, bien portant et davantage fort n'en déplaise aux esprits étriqués qui avaient prédit avec empressement et assurance la disparition définitive du parti des masses, malheur pour eux le PDG continuera à être leur cauchemar » a déclaré, Rose Christiane Ossouka Raponda.

Présent lors de cette manifestation et prenant la parole à son tour, le Secrétaire National de l'Estuaire du Parti Démocratique Gabonais, Augustin Pathou Ndong Mba a tout d'abord transmis le message du Secrétaire Général du parti Éric Dodo Bounguendza a l'ensemble des militants. Dans son adresse, il invite notamment les Secrétaires de Sections, les Comités et les Fédéraux à fournir plus d'efforts afin de renforcer la présence du parti. Une présence qui passe nécessairement par l'obtention du siège aux législatives avenir. « Vous devez avoir une conviction ferme et la volonté de servir le parti, être réaliste dans votre travail de militantes et militants, assumer courageusement vos responsabilités et rester avant tout impartiaux et intègres, vous devez défendre de manière sincères les idéaux du PDG et vous engagez corps et âmes pour la vivacité de notre parti pour les prochaines élections législatives » a déclaré, Augustin Ndong Mba.

Voilà ainsi, des activités et actions allant dans le sens de raffermir les liens avec la base longtemps mise à l'écart des décisions... En rappel, une médaille de reconnaissance pour les services rendus au sein du PDG a été décernée à la militante Roseline Makita.