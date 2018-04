Sénégal: Pharmacie nationale d'approvisionnement - «Yeksi naa», à l'arrêt faute de moyens

Hormis les régions de Dakar, Thiès et Ziguinchor qui ont connu une distribution en janvier dernier, les résultats obtenus en termes de disponibilité en fin janvier est de 75% pour des produits essentiels et de 93% pour les produits de planification familiale dans les régions.

Ces problèmes méritent une bonne prise pour des solutions définitives afin de parvenir à la stabilisation et à la pérennisation du «Yeksi naa » au profit du système de santé » a dit M. Mbengue. Et de poursuivre : «la mutualisation des ressources va permettre de réaliser une véritable transformation de la chaine d'approvisionnement axée au dernier kilomètre».

Un an pour remettre le programme «Yeksi Naa» sur de bons rails. C'est la demande formulée par la pharmacie nationale d'approvisionnement (Pna) hier, mardi 10 avril au cours d'une réunion du comité technique national (Ctn), présidée par le secrétaire général du ministère de la santé et de l'action sociale, Alassane Mbengue. Selon la centrale d'achat des difficultés dans la mobilisation des fonds pour autofinancement du système en est une des contraintes.

