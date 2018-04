Sénégal: Cinéma, téléfilms - Le FOPICA booste la production sénégalaise

Entre 2015 et 2017, le Fonds de promotion à l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica) était à un milliard de F Cfa avant d'être porté à 2 milliards de F Cfa pour l'année 2018. Il a ainsi financé neuf séries télévisuelles pour un montant de 240 millions entre 2015 et 2016. L'information est de son secrétaire permanent, Abdou Aziz Cissé. Il soutient que le Fopica est dans plusieurs stratégies qui consistent à booster la production sénégalaise.

Outre «l'amour que les sénégalais vouent à la création», les langues locales qui facilitent la compréhension, le Fonds de promotion à l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica) contribue également à la percée des séries sénégalaises. En effet, entre 2015 et 2016, 9 projets de séries télévisuelles ont été financés pour un montant de 240 millions de F Cfa.

Selon le secrétaire permanent du Fopica, Abdou Aziz Cissé, il s'agit par là de promouvoir le cinéma et l'audiovisuel. « Il est important que les films d'animation sénégalaise soient présents dans la mesure où ils contribuent au formatage du chemin pensé de nos enfants. Ce sont des films qu'ils sont en train de regarder qui vont déterminer ce que vont devenir leur imaginaire dans le futur », a-t-il fait savoir.

Aussi, dit-il que le comité de gestion du Fopica est en train de réfléchir sur d'autres stratégies «plus appropriées» aux séries pour booster davantage la production sénégalaise (séries) du fait de son caractère « assez spécial » par rapport au cinéma traditionnel. Et dans ce cadre, le secrétaire permanent du Fopica renseigne qu'un collège a été créé pour recevoir les dossiers et faire la sélection.

« On commence à envisager de mettre en place un système d'incubation qui permet aussi d'appuyer et d'accompagner ces porteurs de projets parce que si on développe la série, je suis sûr qu'on a déjà le noyau, on met en place le moteur pour le développement de l'industrie du cinéma de manière générale ».

En effet, en plus des projets de production, le Fopica finance aussi des projets d'exploitation, de distribution surtout de formation. Et pour cause, « l'ancienne génération est assez vieillissante et il y a une nouvelle génération qui est en train de monter qu'il faudra accompagner pour le renouvellement de cette génération de cinéastes », a fait savoir Abdou Aziz Cissé.

Les infrastructures techniques également ne seront pas en reste. Et c'est parce que les gestionnaires du Fopica se sont rendus compte que la « plupart des financements accordés aux films sont dépensés à l'étranger pour défaut d'infrastructures techniques » qu'ils veulent changer la donne.

Autrement dit pour que les porteurs de projets ne soient pas obligés d'aller à l'étranger. Egalement, dans le cadre de la promotion des maillons du cinéma, le Fopica est dans le processus de réouverture des salles de cinéma en finançant la «rénovation et la numérisation» de certaines salles comme El Hadj à la Médina, Bada ciné à la Gueule tapée etc.