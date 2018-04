Mali: Dans son livre, François Hollande revient sur l'intervention française au Mali

Une phrase qu'il maintient et qu'il explicite aujourd'hui. « La France a montré qu'elle était capable d'agir sans arrière-pensée, dans le seul but d'assurer la sécurité d'une région et de servir une cause juste », écrit-il. Il juge que sa décision a changé « le destin d'un peuple ». « Si la politique a un sens, c'est celui-là », conclut-il.

François Hollande évoque ensuite son déplacement au Mali trois semaines plus tard. Il décrit notamment sa venue à Tombouctou où il est accueilli par une foule en liesse. Un évènement qui fera dire au locataire de l'Elysée, qu'il a vécu là « le plus beau jour de sa vie politique ».

Dans son livre, François Hollande raconte de l'intérieur ce 11 janvier 2013 et ces informations qui lui parviennent. « Les forces maliennes débordées » par une « offensive éclair » vers Bamako « d'une colonne de jihadistes armés de mitrailleuses et de mortiers ».

