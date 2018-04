Sénégal: Rencontre des syndicats de la santé et premier ministre - Vers l'apaisement de la tension

Le gouvernement du Sénégal a choisi le vendredi prochain pour régler une partie des revendications de la plateforme revendicative And Guessem dirigée par Mballo Dia Thiam. Il s'agit entre autres des retards de rémunération du programme Jica, le remboursement de la dette de la couverture maladie universelle aux structures de santé.

Malgré ces promesses, la plateforme a décidé de maintenir son plan d'actions. Au sortir de leur rencontre hier, mardi 10 avril avec le Premier ministre, M. Thiam a avancé : « nous avons un plan d'actions et il sera maintenu. Il y aura grève le 14 et le 25 courant parce que ce que nous attendons c'est des actes et des actes ».

La rencontre avec le Premier ministre a été très prometteuse. La plateforme revendicative And Guessem dans le domaine de la santé a reçu des promesses sur la majorité de leurs revendications. Toutefois, les camarades de Mballo Dia Thiam se veulent prudents. Ils ont décidé d'être comme Saint Thomas à savoir, «croire à ce qu'ils verront. Autrement dit, tant que les promesses ne seront pas tenues, ils continueront à mener leur plan d'actions.

Ainsi dira Mballo Dia Thiam : «Nous avons constaté que sur les problèmes des contractuels du plan Jica en ce qui concerne le retard de rémunération, le gouvernement a promis au plus tard vendredi non seulement d'éponger toute la dette mais de sécuriser les salaires jusqu'en décembre 2018».

Et de poursuivre: «Nous avons aussi adressé au gouvernement la question de la subvention des structures hospitalières, le remboursement de la dette de la couverture maladie universelle (Cmu). Sur ces questions, ils ont été affirmatifs pour dire que vendredi, ils ont promis de les régler la première tranche des subventions. Ainsi, une partie de la Cmu sera libérée mais aussi le fonds de motivation des travailleurs de la santé et de l'action sociale ».

Au cours de leur rencontre hier, mardi avec le Premier ministre, la question des heures supplémentaires a été abordée selon M. Thiam. Et d'affirmer : « nous confirmons que le dernier trimestre de 2017 a été payé, il reste l'année 2016 qui porte les arriérés de 2014-2015. Là aussi des instructions ont été données au plus tard en fin mai les ayants droits percevront les heures supplémentaires.

Il reste les autres questions du plan de carrière. Là également une réunion avec les techniciens supérieurs se tiendra parce qu'il y a un gap de 100 heures à combler pour pouvoir à l'issue de cette formation minimale à distance ».

La plateforme a aussi renseigné que pour les nouveaux corps à créer, le texte est prêt. La question des masters sera ouverte en 2018 et ce serait l'occasion de revisiter le décret portant création de l'Endss pour être aux normes du système licence master doctorat (Lmd).

Tout compte fait, la plateforme attend le vendredi pour la mise en œuvre de certaines promesses qui ont déjà connues leur épilogue.

Revenant sur les questions indemnitaires et le relèvement de l'âge de la retraite à 65 ans, M. Mballo Dia Thiam a renseigné que « sur le premier point, le gouvernement n'a pas voulu les aborder au cours de cette réunion parce qu'il nous a dit qu'il y a une autre plateforme pour en parler.

Sur le dernier point, nous sommes restés sur notre faim parce qu'il y avait une conférence sociale qui était initiée à ce sujet mais jusqu'à présent nous n'avons pas eu de satisfaction». La question de l'habitat n'a pas échappé aux débats. Selon M. Thiam, le ministre sectoriel nous convie à une rencontre le 19 avril.

Cependant, malgré ces promesses, la plateforme And Guessem a décidé de maintenir son plan d'actions en attendant des actes concrets. A cet effet, M. Thiam a renseigné qu'il y aura grève le 14 et le 25 courant «parce que ce que nous attendons c'est des actes et des actes et même si nous devons lever le mot d'ordre ce n'est pas ici devant les caméras et autour de cette table car nous ne sommes pas l'organe habilité à lever le mot d'ordre ».

Du coté du gouvernement, le porte-parole, le ministre Seydou Guèye s'est félicité du bon déroulement de cette rencontre. Pour le ministre Seydou Guèye : «la rencontre avait pour objet de faire le point sur l'état d'exécution. Elle s'est bien déroulée dans un climat apaisé et on s'en félicite».