Cote d'Ivoire: 11 avril 2011 /11 avril 2018/ il y a 7 ans le pays sortait des ténébres

Dans la jeune histoire de la Côte d'Ivoire, l'on se souviendra toujours du 11 avril 2011. Cette date qui marque la fin du pire règne politique que le pays a connu depuis son indépendance le 7 août 1960. Du gouffre à l'espoir d'émergence, retour sur l'incroyable remontée de la pente de la Côte d'Ivoire

Lundi 11 avril 2011. Après une dizaine de jours de combat intense dans la capitale économique, l'atmosphère est insoutenable pour les Abidjanais. Tout est à l'arrêt. Et les réserves de nourriture s'épuisent. Dans certains quartiers, là où les armes crépitent, impossible de mettre la tête dehors. Exténués, ils n'en peuvent plus, se demandant quand ce calvaire va prendre fin.

Mais, ils sont loin de se douter qu'un nouveau soleil va se lever ce jour-là sur la Côte d'Ivoire. Il est 13 heures, les détonations d'armes lourdes viennent de s'estomper à l'intérieur de la résidence présidentielle de CocodyAmbassades.

L'assaut des Forces républicaines contre ce « bunker » dans lequel s'est retranché l'ex-chef d'Etat Laurent Gbagbo, entouré de quelques proches et de ses derniers fidèles, s'achève par son arrestation. C'est la fin d'une crise postélectorale qui a fait entre décembre 2010 et avril 2011, officiellement 3000 morts.

La nouvelle prend vite la ville. Au Golf Hôtel, elle est accueillie par des cris mêlés d'hurlements de joie. Sur les visages, se lise enfin la délivrance, comme s'ils sortaient de l'enfer.

A cette période-là, la Côte d'Ivoire était tout sauf un pays normal ; déglingué par une décennie de gestion scabreuse, de prévarication mais surtout de règne de la terreur, faite d'exécutions sommaires, extrajudiciaires. Il suffisait qu'on les soupçonne d'être un « rebelle », entendez partisans de l'ex-rébellion et donc opposés à Laurent Gbagbo, pour qu'on les conduise manu militari à la mort.

Avec le fameux « article 125 » (boîte d'allumette 25 FCFA + pétrole 100 FCFA) d'honnêtes citoyens ont été brûlés vifs, sans que cela n'émeuve les dirigeants d'alors. Pis, ils donnaient même l'impression de s'en réjouir, comme si ceux qui subissaient le supplice du feu l'avaient cherché. Plus qu'un Etat de non droit, la Côte d'Ivoire avait été mise sous coupe réglée par le régime Gbagbo et ses agitateurs pompeusement baptisés « jeunes patriotes » et conduits par un certain Blé Goudé.

A cette époque, la Côte d'Ivoire n'était pas dans l'incertitude, elle était dans l'horreur, engluée dans les tréfonds de la division, de la haine tribale et viscérale envers une frange de la population à savoir les supposés « rebelles » et à tous ceux qu'on y assimilait. C'était tout sauf un pays : sans administration, avec une véritable armée non républicaine infestée de supplétifs et autres chiens de guerre.

Le 11 avril 2011 donc, au moment où Laurent Gbagbo quittait le pouvoir par la petite porte, la Côte d'Ivoire était au fond de l'abîme ; voire à terre, « étalée de tout son long sur le macadam », à l'image d'un homme enivré par une beuverie sans retenue.

Oui, la Côte d'Ivoire, même si certains feignent de l'oublier aujourd'hui, étaient dans un état comateux, voire sous assistance ... respiratoire ! Sept ans plus tard, ce n'est plus du tout le même pays. Tout ou presque a changé dans le bon sens bien entendu. Sous la férule du Dr Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire s'est sortie de son coma, puis a entamé sa convalescence, avant de connaître la guérison totale. Mieux, elle a pris davantage de poids.

D'abord, le pays a commencé par renouer avec la stabilité et la paix, préalables à tout développement. Ensuite, la Côte d'Ivoire a repris sa marche à une vitesse étonnante, vers le progrès. Ainsi, l'administration, qui avait été pillée de fond en comble (beaucoup de coffres forts ont été emportés), a été réorganisée et rééquipée, mieux qu'avant ; de grands chantiers ont été initiées dans tous les domaines sans exception : santé, éducation, infrastructures routières, électrification, accès à l'eau potable, etc.

Ces efforts se sont traduits par la construction d'ouvrages importants qui ont métamorphosé qualitativement le visage du pays. On peut citer entre autres le pont Henri Konan Bédié qui relie Marcory à CocodyRiviera Golf ; les échangeurs de Marcory et de Cocody Riviera 2, l'autoroute Abidjan-Bassam, le barrage de Soubré, les ponts de Jacqueville et de Bettié ; l'achèvement de l'autoroute Abidjan-Yakro, le pont de Jacqueville, la réhabilitation des routes et autoroutes à Abidjan et à l'intérieur du pays.

A cela s'ajoutent la construction d'une floraison d'écoles, de lycées et collèges et la décentralisation des universités publiques à Korhogo, Daloa et Man, en plus de celle de Bouaké. Ce n'est pas tout, car de nombreux investissements ont été aussi faits pour permettre l'accès des populations à l'eau potable, à travers la construction de forages et de châteaux d'eau ; et à l'électricité.

S'agissant de ce point, il faut savoir qu'en sept ans, Alassane Ouattara a électrifié plus e villages que durant les cinq premières décennies de l'indépendance (1960-2010).

Au plan économique, le pays a renoué avec la croissance, redevenant du coup attractif aux yeux des investisseurs, qui y affluent depuis 2011. Surtout que l'environnement des affaires a été assaini, afin justement de favoriser cette tendance. La filière café cacao, jadis aux mains des bandits à col blanc sous l'ancien pouvoir, a été assainie, et les planteurs récoltent désormais le fruit de leur labeur.

Quant aux jeunes, ils n'ont pas été laissés en rade par les nouvelles autorités ivoiriennes, un ministère et une agence dédiés à la question de leur emploi a été créé. Sans oublier un fonds pour leur insertion sociale. D'ailleurs, selon le ministre Sidi Touré, en charge justement de ce département, 2,3 millions de jeunes ont été insérés dans le tissu socioprofessionnel entre 2011 et 2015.

De même, les acquis sociaux sont immenses. Et le plus marquant reste sans doute le déblocage des salaires des fonctionnaires et agents de l'Etat et le paiement du stock de leurs arriérés. L'école a retrouvé sa sérénité. La sécurité est également de retour, avec un indice redescendu à une proportion normale, grâce à l'équipement et à la réorganisation des forces de l'ordre.

Et cela, en dépit de quelques convulsions constatées en 2017, avec les mutineries dans l'armée. Certes, le racket policier n'a pas totalement disparu, mais il a considérablement baissé. Il est moins flagrant comme c'était le cas, il y a quelques années. Avec la loi de programmation militaire, la Côte d'Ivoire travaille à se doter d'une armée rigoureuse, professionnelle et républicaine.

Un chantier qui est en de bonne voie, vu la volonté farouche affichée par le président Ouattara d'y parvenir. Sur le plan politique, point de faire un dessin pour comprendre que la Côte d'Ivoire a fait de 2011 à 2018 de grandes avancées démocratiques avec des élections apaisées saluées par l'ensemble de la communauté internationale : législatives 2011 et 2016 ; municipales 2013 ; présidentielle 2015 ; référendum 2016.

Fait marquant : l'avènement de la 3ème République avec l'adoption d'une nouvelle Constitution qui dote le pays de nouvelles institutions renforçant son ancrage démocratique, notamment la Vice-présidence et le Sénat, qui sera installé ce jeudi 12 avril 2018. Entre-temps, beaucoup a été fait pour la réconciliation, et les Ivoiriens dans leur écrasante majorité ont réappris à vivre ensemble.

En bonne intelligence. Que dire des succès culturels et sportifs symbolisés par l'inscription de la ville historique de Grand-Bassam au patrimoine mondial de l'Unesco en 2012 ; le retour du MASA (Marché des arts du spectacle d'Abidjan) en 2014 ; la victoire à la CAN 2015 en Guinée Equatoriale ; la 1ère médaille d'or olympique ivoirienne aux Jeux Olympiques 2016 ou encore l'obtention de l'organisation de la Can 2021...