Congo-Brazzaville: Chine/Congo - Ma Fulin veut une nouvelle méthode de coopération

« C'est une visite de courtoisie », a confié le diplomate, parce qu'après la présentation des lettres de créance au chef de l'Etat, Denis Sassou-N'Guesso, il a décidé de se mettre aussitôt au travail. « Comme le ministre des Grands travaux est chargé de la plupart des projets de coopération avec la Chine, je dois d'abord lui rendre une visite et en profiter pour lui parler de la situation actuelle de notre coopération », a-t- il dit.

« La coopération entre nos deux Etats, surtout dans le domaine de la construction des infrastructures, a déjà eu une très bonne base. A partir de cette base, nous devons encore continuer sur une nouvelle méthode pour que cette coopération soit plus élargie et surtout plus efficace et durable », a souhaité le diplomate chinois.

