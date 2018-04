Afrique: Forum Indonésie-Afrique - Des accords commerciaux de 586 millions de dollars signés entre les deux parties

L'information a été annoncée lors de la première édition de l'événement, organisé du 10 au 11 avril à Bali, marquant le début de collaborations bilatérales pour favoriser la croissance des deux régions.

Les accords commerciaux annoncés ont été conclus par des compagnies publiques indonésiennes et leurs homologues de pays africains. Ils portent notamment sur les secteurs de la banque, de la construction, de l'exploitation minière, de l'aviation ou encore du commerce. Les textes seront suivis par la suite d'autres accords menés par des compagnies publiques indonésiennes, selon l'agence de presse indonésienne Antara, qui a précisé que les secteurs concernés sont les hydrocarbures, les transports maritimes, ferroviaires et aériens, avec le potentiel de porter la valeur de ces accords à un total de 1,3 milliard de dollars.

Ouvert conjointement par le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et plusieurs représentants de compagnies africaines, le forum de Bali a réuni des responsables gouvernementaux ainsi que des dirigeants de compagnies, banquiers et responsables de chambres du commerce d'Indonésie et de nombreux pays africains. Un accent particulier a été mis sur les moyens susceptibles de renforcer le partenariat entre le secteur privé des deux parties, d'encourager la coopération technique et de favoriser les opportunités de coopération triangulaire. Il s'agit également de renforcer la coopération Sud-Sud, de discuter de l'avenir des relations économiques entre l'Indonésie et l'Afrique, de l'économie numérique, des petites et moyennes entreprises, de l'agriculture et des questions de connectivité.

Mis en place par le gouvernement indonésien dans le but de faire avancer la coopération économique entre l'Indonésie et les pays africains, ce forum représente un espace de dialogue et d'échange entre les entreprises indonésiennes et africaines, en vue de conclure des accords de partenariat et de coopération. Il entend rechercher de nouveaux marchés alternatifs, en dehors des collaborations déjà établies avec les pays développés, notamment en Afrique, dans une approche de relations économiques.