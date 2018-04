Congo-Brazzaville: Festival Congo Na Paris - La deuxième édition annoncée pour fin mai

Charlotte Kalala croit fermement que ce type de manifestation portera ses fruits pour une prise de conscience globale auprès d'une diaspora forte et soucieuse de se positionner comme rempart pour la protection du patrimoine ainsi que de l'image du Congo et, par extension, celui du continent.

Au programme, les organisateurs prévoient des initiatives conçues en faveur d'un nouveau regard sur l'Afrique et surtout un regard positif sur le Congo. « Nous avons le soutien des sponsors officiels Sultani Makutano, le plus grand réseau d'affaires pour « l'empowerment » mondial du Congo, de Congo Business Development et de Trace TV en vue de soutenir, promouvoir le Congo et de rendre à cette sous-région riche du Bassin du Congo son patrimoine historique », explique Charlotte Kalala, présidente Congo Na Paris.

Le Palais des congrès de Paris-Est à Montreuil accueillera, les 26 et 27 mai, les festivaliers composés en partie des Congolais de France, d'Europe et d'ailleurs, y compris les amis du Congo, pour des moments culturels intenses.

