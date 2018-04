Congo-Brazzaville: Lutte contre les érosions - Le Rénaduc s'investit à Vindoulou

L'ONG a initié des activités pour faire face au glissement continu du terrain de la zone industrielle du cinquième arrondissement de Pointe-Noire, Mongo Mpoukou.

Le Réseau national pour le développement durable du Congo (Rénaduc) s'est lancé, depuis le 31 mars dernier, dans des opérations destinées à stabiliser l'érosion qui continue de menacer la zone industrielle de Vindoulou. Il est accompagné dans ce combat par la société Bralico (Brasseries et limonaderies du Congo) qui a répondu à son alerte devant le danger encouru. En effet, après avoir mené une étude sur cette érosion, le Rénaduc a lancé une alerte aux différentes sociétés installées dans la zone (Bralico, Congo tôle, Grand moulin, Boplac, Soprogim, Socofran et autres) ainsi qu'aux autorités et proposé des solutions.

Cette étude a révélé que ce sont des eaux déversées par ces mêmes sociétés qui accélèrent l'évolution du ravin qui se situe juste derrière ces sociétés et non loin des habitations. Malheureusement de toutes ces structures, seule Bralico lui a répondu favorablement. Actuellement, des opérations de stabilisation se réalisent avec l'expertise du Rénaduc. «Nous avons installé une barrière pour ralentir la pression de l'eau et protéger la zone touchée puis nous avons mis une ceinture de bambous, 295 au total, autour de l'érosion. Depuis le 5 avril, nous plantons le gazon», a expliqué Darluche Beaudrie Likibi, responsable du développement des recherches, des projets et de la formation du Rénaduc. Ces activités, a-t-il informé, vont se poursuivre jusqu'à la fin de ce mois.

Notons que dans le cadre de la lutte contre les érosions, le Rénaduc organise des activités de sensibilisation aux risques et à la manière de canaliser les eaux qui sont la principale cause de ce phénomène. La population de Pointe-Noire subit trop de dégâts de ce phénomène, particulièrement celle de Mongo Mpoukou où l'on compte de multiples et gigantesques ravins comme ceux de Tchiloulou et de Ngouamboussi.

Le Rénaduc, constitué en majorité de jeunes cadres, est engagé dans le développement durable. Outre la lutte contre les érosions, il mène d'autres activités dans divers domaines (assainissement, agriculture, formation des jeunes et autres). Le réseau est membre de la plate-forme des associations et organisations non gouvernementales mises en place par l'ONG Renatura.