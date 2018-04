Congo-Brazzaville: Campagne électorale à l'américaine - Le PPRD se dote d'un avion

À en croire Adam Chalwe Mukuntu de la ligue des jeunes du PPRD, qui a livré cette information en primeur à la presse, cet avion n'a pas été acheté avec l'argent du contribuable congolais mais plutôt avec les contributions des membres de ce parti qui versent 10 % de leurs revenus au parti depuis 2011. Il a renchéri que le PPRD a bien les moyens de s'offrir un tel luxe, au regard du positionnement de ses cadres dans les institutions publiques. Le PPRD, a-t-il déclaré, « c'est cent cinquante députés nationaux, soixante-douze sénateurs, plusieurs ministres et gouverneurs ainsi que des mandataires publics ». Pour l'heure, c'est le parti le mieux structuré et le mieux organisé pour gagner haut la main les élections de décembre, a lancé Adam Chalwe Mukuntu.

Le plus grand parti de la majorité présidentielle, en l'occurrence le Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), se donne d'ores et déjà les moyens de sa politique, en prévision des prochaines élections générales attendues le 23 décembre et qu'il tient à remporter. Pour ce faire, il vient d'acquérir un avion censé permettre à son secrétaire permanent de battre campagne en faveur du candidat qu'il investira pour concourir à la présidentielle.

