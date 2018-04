Congo-Brazzaville: Fait insolite - Un jeune homme meurt subitement en pleine rue

Il faut dire que ce phénomène de mort brusque devient fréquent depuis un certain temps. Il est souvent provoqué, d'après bon nombre de Ponténégrins, par des crises cardiaques. Il y a lieu, selon eux, que chacun ait connaissance des causes de ces arrêts ainsi que des mesures préventives pour éviter les risques qui y sont liés ou simplement les réduire.

L'identité et la nationalité de la victime n'ont pas encore été révélées, ce dernier n'habitant pas le quartier et ne disposant ni de téléphone portable ni de pièce d'état civil sur lui. Selon des témoignages, il aurait fait une crise. «Il vendait du poulet à un client, tout à coup, il s'est senti mal et est allé se mettre sous ce hangar. Juste après, il s'est écroulé. Les gens ont tout fait pour le sauver mais il était déjà mort », a témoigné un des passants.

