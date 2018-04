Seychelles: La consommation de poisson dominerait les effets négatifs du mercure, selon un scientifique seychellois

La consommation de poisson l'emporterait sur les dommages potentiels qui pourraient découler de l'ingestion du mercure, selon un scientifique seychellois.

Conrad Shamlaye - un scientifique et conseiller principal du ministère de la Santé des Seychelles - a fait cette déclaration par courriel après avoir assisté à une conférence à Rochester, New York, aux États-Unis. Les résultats de l'étude sur le développement des enfants des Seychelles faite il y a trois décennies a été discuté lors de la conférence.

"Les découvertes découlant de l'étude indique que même si de nombreux problèmes affectent le développement de l'enfant, le mercure n'en fait probablement pas partie", a-t-il déclaré.

M. Shamlaye, qui a participé à l'étude depuis son lancement, a déclaré à la SNA que d'autres «composants du poisson, principalement des acides gras oméga 3, améliorent le développement du nourrisson et de l'enfant».

La population des Seychelles, qui compte 93 000 habitants, a une longue tradition de consommation de poisson comme principale source de protéines et le poisson est consommé quotidiennement dans certains ménages.

L'étude sur le développement de l'enfant aux Seychelles est un projet de recherche auquel participent les ministères de la santé et de l'éducation et l'université d'Ulster en Irlande du Nord ainsi que l'université de Rochester aux États-Unis. Le but était d'étudier le développement de l'enfant ainsi que les facteurs, tels que l'alimentation, pouvant moduler les associations entre l'exposition au mercure et le développement de l'enfant.

L'étude, qui a débuté au milieu de l'année1986, a révélé que les niveaux élevés de consommation de poisson par les femmes enceintes ne causent pas de problèmes de développement chez leurs enfants. Depuis qu'il a commencé 5000 enfants et leurs mères ont été inscrits dans différents groupes. Les différents groupes ont été vus à des moments différents.

"Actuellement, quelque 1 500 enfants de 7 ans sont examinés au Child Development Centre du English River Health Centre. Les participants les plus âgés ont maintenant 28 ans et il est prévu de les ramener pour une évaluation plus poussée au cours des prochaines années ", a déclaré M. Shamlaye.

L'étude est dirigée par Edwin van Wijngaarden, professeur au Département des sciences de la santé publique du Centre médical de l'Université de Rochester (URMC).

M. Wijngaarden a déclaré dans un article qu'il a écrit que la science est la clé pour résoudre beaucoup de nos problèmes.

«C'est vraiment une collaboration internationale et interdisciplinaire qui démontre comment la combinaison d'une science rigoureuse et d'un engagement à long terme peut nous aider à répondre à des questions importantes sur la santé, l'alimentation et le développement de l'enfant».

L'archipel des Seychelles dans l'océan Indien occidental a été choisi pour l'enquête en raison de ses bons services de santé et de l'éducation, a déclaré M. Shamlaye.

"Ce sont des avantages si l'on veut suivre les enfants pendant de nombreuses années. En outre, les Seychelles sont loin de toute source de pollution qui pourrait affecter le développement des enfants."

Il a ajouté que "les Seychellois, y compris les femmes enceintes, mangent beaucoup de poisson. Il y a eu un déclin au fil des années, mais les mères mangent au moins dix fois plus de poisson que celles des pays développés. Nos recherches montrent que les mères de notre étude mangent du poisson au moins huit fois par semaine. "

M. Shamlaye espère que les résultats de la recherche seront traduits en règles et programmes au profit de nos enfants.