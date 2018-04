Angola: L'Envoyé spécial du Président du Congo quitte le pays

Luanda — Le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, Jean Claude Gakosso, a quitté mercredi la capitale angolaise (Luanda) après avoir remis un message au Président de la République, João Lourenço.

Dans le message, le Président congolais, Denis Sassou Nguesso, a invité son homologue angolais à assister au sommet sur la protection du bassin du fleuve Congo, qui se tiendra ce mois-ci à Brazzaville.

A l'issue de l'audition accordée par le Président de la République, Jean Claude Gakosso a informé que le sommet international est le résultat d'une initiative visant à protéger la faune et la flore des pays qui partagent le bassin du fleuve Congo.

Le fleuve Congo, également connu sous le nom de fleuve Zaïre, est le deuxième plus grand d'Afrique avec une extension de 4.700 kilomètres. En termes de vie aquatique, il compte 700 espèces de poissons, plusieurs reptiles et une vaste faune et flore.

Les Républiques d'Angola et le Congo entretiennent d'excellentes relations de coopération, impliquant les secteurs politique et diplomatique, des transports, du pétrole, du commerce, du tourisme, de l'environnement, etc., ainsi que dans le cadre des institutions internationales et régionales auxquelles intègrent les deux pays.

Le ministre congolais est resté en Angola pendant 24 heures.