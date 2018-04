Angola: Le ministre de l'Intérieur veut de la rigueur dans la suppression et la facilitation des visas

Luanda — Les autorités angolaises devraient être strictes dans l'application des accords et processus d'exemption et simplification des actes administratifs pour l'octroi de visas de tourisme aux citoyens de 61 pays, dans l'intérêt de la sécurité nationale, a déclaré mercredi, à Luanda, le ministre de l'Intérieur, Ângelo Tavares.

Dans la mise en œuvre de ce projet, a dit le gouvernant, le personnel des points d'entrée doit avoir beaucoup de responsabilités et de l'esprit patriotique, résistant aux tentatives de corruption et ne facilitant pas les entrées illégales, qui mettraient en péril la sécurité nationale.

Le ministre de l'Intérieur intervenait à l'ouverture de la réunion méthodologique sur les accords de suppression et facilitation des visas, un processus qui entrera en vigueur le 28 mars de cette année.

Il a indiqué que les différents agents de l'État devraient rendre opérationnelles les facilités créées à cet effet et, en même temps, empêcher les actes de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de traite des êtres humains.

Selon le ministre, les facilitations créées autour du processus devraient contribuer grandement au mouvement d'investisseurs et touristes.

Cela implique que, dans le cadre de la législation en vigueur et sans préjudice de l'absorption de la main-d'œuvre expatriée, tant que cela est essentiel pour le développement économique et social du pays, les consulats devraient assumer leur responsabilité dans la délivrance des visas de travail et autres de nature consulaire.

Il estime que l'exigence du profil technico-professionnel des techniciens expatriés devrait être augmentée afin d'éviter la délivrance de visas de travail pour les spécialités auxquelles on peut recourir aux nationaux qualifiés.

Le gouvernant a dénoncé les tentatives de certaines entreprises d'émousser le salaire contractuel des techniciens expatriés comme une forme subreptice d'expatriation illicite de capitaux au profit de l'origine de ces étrangers.

Vu le plan intérimaire fixé par l'Exécutif pour améliorer l'environnement des affaires et une productivité accrue et de la compétitivité nationale, le Chef de l'Etat a décrété l'exemption de visas pour les cinq pays, notamment le Botswana, Maurice, les Seychelles, le Zimbabwe et le Singapour.

Le même diplôme établit le système d'exemptions et la simplification des procédures d'actes administratifs pour l'octroi de visas touristiques aux citoyens de 35 pays, en vertu de la loi sur le régime juridique des étrangers en République d'Angola.

Neuf des pays couverts sont d'Afrique, notamment le Lesotho, Madagascar, le Malawi, le Cap-Vert, Sao Tomé-et-Principe, le Maroc, le Swaziland, l'Algérie et la Zambie et huit d'Amérique (Argentine, Uruguay, Brésil, Canada, Chili, Cuba, États-Unis et Venezuela) et sept d'Asie (Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Chine, Inde, Indonésie, Israël et Japon).

La simplification des actes administratifs pour l'octroi de visas touristiques couvre également les États membres de l'Union européenne et huit autres États du continent européen, à savoir le Royaume de la Norvège, le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République d'Islande, Principauté de Monaco, la Fédération de la Russie, la Fédération Suisse et l'État du Vatican.

L'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Timor oriental sont les trois États d'Océanie couverts par le mécanisme de simplification des actes administratifs pour l'octroi de visas touristiques.