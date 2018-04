Angola: Bié - Deux cents kilomètres de routes seront récupérés cette année

Cuito — Deux cents kilomètres de routes seront récupérés dès que prendront fin les pluies qui s'abattent lourdement sur la province de Bié, a annoncé mercredi, dans la ville de Cuito, le gouverneur provincial, Álvaro Boavida Neto.

S'adressant à l'Angop, le gouvernant a dit que le projet couvrira principalement 20 km des zones les plus critiques de chaque municipalité de la région de Bié, notamment Catabola, Cuito, Camacupa, Cunhinga, Chitembo, Andulo, Chinguar, Cuemba et Nharea.

Manuel de Boavida Neto a également annoncé l'intention de la réhabilitation des tronçons routiers consignés en 2014 par le Ministère de la Construction et des Travaux Publics qui relient les communes de Cachingues / Chicala et Mutumbo, district de Chitembo, Ringoma et Umpulo (Camacupa), avec 116 et 113 kilomètres respectivement.

Le programme, selon Boa Vida Neto, couvre également la réhabilitation et l'asphaltage de la route nationale EN 141, entre le siège et le village de Cassumbe (Andulo), la réhabilitation et le pavage de 52 autres kilomètres sur la route EN 143, entre le siège et Gamba ( Nhârea), d'une longueur de 43 kilomètres.

Il fait également partie du projet de réhabilitation des routes le pavage de 147 kilomètres sur la route nationale EN 250, pour atteindre Camacupa sans les contraintes actuelles, alors que la route de Cuemba est reportée à l'année suivante, 2018.