Angola: Zaire - Les municipalités auront du matériel d'entretien routier

Soyo — Le ministère de la Construction et des Travaux publics fournira des équipements pour l'entretien et la conservation des routes aux municipalités afin de mettre fin à la dégradation prématurée des routes que le Gouvernement rétablit.

C'est ce qu'a révélé mardi, dans la ville de Soyo, province de Zaire, le titulaire du portefeuille, Manuel Tavares de Almeida, lors de la clôture de la session du Conseil consultatif de son secteur, ajoutant que le manque d'entretien des systèmes de drainage et d'autres réseaux techniques est la principale cause de l'émergence de ravins dans certaines villes et villages de l'Angola.

«Nous allons surmonter ce qui constitue l'une des préoccupations soulevées par les administrations municipales, qui est la fourniture d'équipements pour l'entretien des routes, ainsi que l'ouverture des voies alternatives de terre battue entre les communes, » a-t-il réaffirmé.

Il a ajouté que la disponibilité de machines pour les gouvernorats provinciaux apportera des solutions aux problèmes des voies routières au niveau local, sans devoir recourir aux structures centrales.

Manuel Tavares a demandé, à l'occasion, l'engagement et la créativité des directeurs provinciaux des travaux publics et de l'Institut des routes d'Angola (INEA) dans cette immense tâche de conservation et d'entretien des infrastructures routières dans le pays.

« Nous avons un peu à travers le pays que les caniveaux, les passages hydrauliques et les fossés de drainage sont bouchés avec des grappes de déchets solides. Ce n'est pas un problème technique, mais l'assainissement », a souligné le ministre.

Le gouvernant a souligné que les questions abordées dans ce premier conseil consultatif du Ministère de la Construction et des Travaux Publics reflètent les actions et les préoccupations actuelles du secteur, précisant que les propositions et les recommandations issues de la rencontre seront la base pour corriger et améliorer la qualité des travaux en cours dans le pays.

Ont participé à la réunion, tenue sous la devise « Dynamisons la culture de la maintenance et de conservation des infrastructures publiques», les dirigeants et responsables du secteur, dont nationaux et provinciaux.