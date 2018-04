Angola: Six personnes tuées dans un accident de la route à Soyo

Mbanza Kongo (Angola) — Six personnes sont mortes et quatre autres blessées dans un accident de la route survenu, mardi dans l'après-midi, à la route nationale nº 100 liant les municipalités de Soyo et Nzeto, province de Zaire (nord).

Le drame provoqué par l'excès de vitesse s'est passé lorsque qu'une voiture taxi parcourant le tronçon Luanda-Soyo s'est renversée entre les localités de Kintoto et Yenga, commune de Mangue Grande.

Le chef du département des conducteurs de la Direction Provinciale de route et trafic, l'inspecteur-chef Domingos Joaquim Panzo, a indiqué mercredi à Mbanza Kongo que le chauffeur Paulo José Pascoal, âgé de 32 ans était sorti sain et sauf, et est déjà derrière les barreaux.

C'est le deuxième accident survenu sur le même lieu à moins de trois jours, dont le premier enregistré lundi, dans l'après-midi, a provoqué la mort de deux personnes.