Tchad: L'interdiction de voyager aux Etats-Unis levée par Washington

L'armée d'Idriss Deby Itno, l'une des meilleures du Sahel, est aujourd'hui l'un des fers de lance de l'opération G5 Sahel et est fortement engagée dans la lutte contre Boko Haram. Elle est également parmi celles qui a subi le plus de pertes dans la région.

L'ex-secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson l'avait promis il y a deux mois lors d'un court séjour à Ndjamena. C'est chose faite. Le président américain Donald Trump a annoncé hier que le Tchad ne figure plus sur la liste des pays dont les ressortissants ne peuvent plus entrer aux Etats-Unis, mais cette mesure ne sera effective qu'à partir du 13 avril.

Le Tchad n'est plus sur la liste noire des Etats-Unis. Le Département d'Etat américain a annoncé mardi 10 avril la levée de l'interdiction d'entrée sur le territoire américain imposée aux Tchadiens et affirme que le pays a répondu aux exigences de Washington.

