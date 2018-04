Burkina Faso: Attaques de Ouagadougou - Les portraits-robots des assaillants diffusés

C'est d'ailleurs l'objectif principal de cet appel à témoin diffusé dans les médias et sur les réseaux sociaux. Seuls sept portraits-robots des assaillants ont été diffusés. Le portrait du dernier, le conducteur du véhicule qui a explosé, n'a pu être établi. Ce qui restait de son corps après l'explosion et le passage des flammes n'a pas permis de faire son portrait-robot.

Pour l'heure, les enquêteurs cherchent à toujours remonter les pistes des assaillants et retrouver d'éventuels complices. Pour les enquêteurs, il s'agit surtout de déceler le cerveau ou les commanditaires de la double attaque. « Tant qu'on n'a pas mis la main sur le véritable commanditaire ou le cerveau, on ne peut pas dire que l'enquête est bouclée », confie une source sécuritaire.

