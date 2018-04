Burkina Faso: Soutien aux FDS - l'Assemblée nationale donne l'exemple

Tout en invitant les populations à une collaboration exemplaire avec les forces de défense et de sécurité pour garantir au pays la paix et la quiétude pour tous, Alassane Bala Sakandé a encouragé les différentes forces à aller de l'avant dans leur mission républicaine.

Le Président Sakandé a eu un bref entretien avec les soldats. Il les a félicités pour le travail abattu en permanence pour la résorption du phénomène du terrorisme et de l'incivisme au Burkina Faso. Il les a invités à redoubler de vigilance pour démasquer et combattre tout comportement suspect avant que cela ne dégénère en acte terroriste.

Ce don est la concrétisation de la promesse faite par le Chef du Parlement burkinabè, le 17 mars 2018, lors d'une première visite au 11ème RIC de Dori. C'est au total, dix motocycles et dix bœufs, qui ont été offerts aux hommes en tenue. Du matériel roulant pour améliorer la mobilité des hommes sur le terrain et des animaux pour renforcer la cuisine des bataillons militaires.

Le camp militaire du 11ème Régiment d'infanterie commando (RIC) de Dori dans la région du Sahel a servi de cadre, le mercredi 11 avril 2018, de remise de dons par le Président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Aux forces de défense et de sécurité (FDS) déployées dans le Sahel burkinabè, le Chef du Parlement a offert des motocycles et des bœufs.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.