Burkina Faso: Le grand " sermon de l'apôtre Paul "

C'est aujourd'hui jeudi 12 avril, que le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, va exposer devant les députés « l'état de santé » du pays à travers son discours sur la situation de la nation. Troisième du genre pour le chef de l'exécutif, ce grand oral lui permettra de faire le point sur les grands évènements qui ont marqué le Burkina Faso au cours de l'année 2017 et les grandes réalisations de son gouvernement dans tous les secteurs.

Du point de vue de la forme, des sources proches de la primature laissent entendre que le staff du Premier ministre, tenant compte des différentes remarques, travaille à ce que le discours de cette année se tienne dans un temps raisonnable. Selon toujours ces sources, « l'évangile selon Saint Paul » qui sera prêché à l'hémicycle aujourd'hui, va laisser voir un bilan satisfaisant et annoncer des perspectives meilleures pour le Burkina Faso.

Dans le domaine de l'éducation, le gouvernement a consenti d'énormes efforts, selon les chiffres du Ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation (MENA) dans la normalisation des écoles sous paillotes et le recrutement de personnels.

Plus de 2000 salles construites, 140 établissements électrifiés et plus de 5700 enseignants titulaires d'au moins un BAC + 2, recrutés. Sur le plan économique, le Burkina Faso a renoué en 2017 avec la croissance, affichant un taux de 6,9 contre 5,9 en 2016, malgré les difficultés qui ont pesé et continuent d'influer sur l'environnement économique national et international.

Le gouvernement burkinabè, à travers le ministère des Infrastructures, s'est engagé à relever le défi du désenclavement du territoire national. C'est pourquoi l'année 2017 a été marquée par le lancement d'importants projets routiers et la réfection de plusieurs voies. Il s'agit, entre autres, des routes Kantchari-Diapaga-Tansarga-frontière du Bénin et Manga-Zabré.

Il faut noter, en outre, le programme de réhabilitation et de construction de voies nouvelles dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. De nombreux acquis ont été enregistrés en 2017 dans la santé, l'énergie, les mines, etc.

En dépit de ces réalisations, le « sermon de l'apôtre Paul » aux députés ne manquera pas de mentionner les facteurs défavorables comme la grogne sociale et les attaques terroristes qui ont handicapé les efforts de développement du pays au cours de 2017. Le monde de l'éducation a été paralysé pendant plus de quatre mois par la grève de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation (CNSE), sanctionnée par la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement.

Les grèves du Syndicat national des agents des impôts et des domaines (SNAID) et du Syndicat autonome des agents du trésor du Burkina (SATB) ont également porté un coup dur à l'économie nationale.

Le secteur de la santé a été également marqué par le mouvement du Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA), qui a paralysé des établissements sanitaires publics. Même le secteur sensible de la sécurité n'a pas échappé à ces mouvements d'humeur. En effet, sous la houlette de l'Union police nationale (UNAPOL), les « flics » sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils ont appelé la gestion opaque du service payé.

La situation nationale a été marquée, en sus, par l'intensification des attaques terroristes qui ont endeuillé la nation et plombé l'économie nationale. L'attaque du restaurant Aziz Istanbul le 13 août 2017 et celle de l'état-major général des armées ainsi que de l'ambassade de France du 2 mars 2018 qui ont touché Ouagadougou en plein cœur, ont le plus retenu l'attention des Burkinabè. Toutes ces situations

difficiles ont ramé à contre-courant des efforts du gouvernement et des institutions de l'Etat, à assurer un avenir radieux aux Burkinabè. Ce rendez-vous annuel du Premier ministre avec les élus nationaux est bien attendu aussi bien des députés que des citoyens qui s'impatientent de connaître « l'état de santé » de leur pays.

L'on se rappelle que le défunt président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, avait menacé l'année dernière que l'hémicycle serait petit pour Paul Kaba Thiéba si jamais son gouvernement ne faisait pas bouger les lignes. Le chef du gouvernement doit donc savoir que Alassane Bala Sakandé et ses camarades députés ne vont pas lui dérouler le tapis rouge si...