Burkina Faso: Vente d'avions - Le Russe Sukhoi en "mode séduction"

La Banque africaine d'import-export, AFREXIMBANK, et Russian export center (EXIMBANK de la Russie) effectuent actuellement une tournée africaine pour présenter le nouvel avion de fabrication russe, le Sukhoi superjet 100 (SSJ100), fruit d'un partenariat entre les deux institutions.

Dans l'après-midi du mardi 10 avril 2018, l'aéronef s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Ouagadougou et a été visité par les autorités burkinabè en charge du transport aérien. Cette opération de séduction intervient dans un contexte de restructuration de la compagnie nationale, Air Burkina.

Le constructeur russe Sukhoï veut sa part de gâteau du marché africain d'avions. Grâce à un partenariat avec la Banque africaine d'import-export, AFREXIMBANK, le constructeur russe a mis au point une gamme d'aéronefs de transport de ligne et de classe présidentielle, qui est actuellement proposée aux pays africains. A cet effet, les deux associés ont initié des vols à but marketing et commercial à travers plusieurs capitales du continent.

Après Nairobi au Kenya et Kampala en Ouganda, c'est Ouagadougou qui a accueilli, le Sukhoi superjet 100 (SSJ100), dans l'après-midi du mardi 10 avril 2018. Cette escale du Burkina Faso a été facilitée par Mahamadou Bonkoungou, PDG du Groupe EBOMAF, par ailleurs partenaire de AFREXIMBANK.

«Notre banque étant créée pour faciliter le commerce en Afrique, nous sommes partie prenante de cette opération de promotion des aéronefs russes sur le continent dans le souci d'accroître les capacités de l'Afrique dans le transport aérien», a expliqué Réné Awambeng, responsable clientèle de AFREXIMBANK.

Conduite par le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Vincent T. Dabilgou, la visite de l'appareil russe a mobilisé en une soirée, les principaux cadres en charge du transport aérien.

C'est le Sukhoi superjet 100 (SSJ100), un avion semblable au Airbus A 319 du constructeur européen, qui a été présenté aux autorités burkinabè. Cet aéronef VIP, de classe présidentielle doté de 18 sièges répartis sur trois compartiments et une chambre 5 étoiles, n'est qu'un échantillon des produits du constructeur russe.

Selon le chef de la délégation russe, plus de 150 avions de ce type ont déjà été vendus en Russie, au Mexique, en Europe ... Le constructeur russe, fabrique des avions présidentiels, de types classe-affaires, et économiques et enfin, passagers, d'une capacité pouvant aller jusqu'à 100 places. Ceux-ci sont fabriqués avec les meilleures composantes de l'aviation européenne et certifiés par l'organisme européen de certification.

D'ailleurs, a expliqué le chef de la délégation, les moteurs sont conçus par le français SAFRAN et des compagnies telles que Brussels Airlines font partie des clients du constructeur russe.

«Le SSJ100 est une fusion de la célèbre conception de l'aviation russe et des compétences de production avec les derniers systèmes des principaux fournisseurs aéronautiques du monde entier», a précisé le chef de la délégation russe. Il ajoute que ses appareils ont un coût d'exploitation moindre par rapport à ses concurrents européens et présente des atouts à la fois écologiques et économiques.

Un clin d'œil à Air Burkina

Le partenariat entre AFREXIMBANK et le constructeur russe, Sukhoi, s'inscrit dans une dynamique de renforcer les moyens de communication et de transport notamment des avions ou le financement des infrastructures comme les aéroports. «Nous avons pris l'initiative d'entrer en partenariat stratégique avec la Russie, pour le financement de ces moyens de transports et infrastructures en Afrique», a notifié M. Awambeng.

Et de poursuivre que c'est dans ce cadre que s'inscrit leur tournée africaine avec le Sukhoi superjet 100, qui est un avion commercial russe fabriqué pour parcourir jusqu'à 7 heures de vol et qui peut prendre jusqu'à 100 personnes. L'objectif de cette tournée, a-t-il relevé, est de discuter avec les autorités burkinabè, pour voir si Air Burkina peut l'acquérir pour ses différentes lignes.

Après avoir visité l'avion, le directeur général de Air Burkina, Blaise Sanou, a reconnu que cet avion peut séduire sa compagnie, d'autant plus qu'elle est en phase de restructuration. «Des études sont en cours pour déterminer le type de flotte que nous allons utiliser dans les années à venir.

Visiblement, ce modèle répond à nos attentes», a-t-il soutenu. Déjà, a précisé M. Sanou, la différence fondamentale entre cet avion et ceux exploités par Air Burkina est sa capacité qui peut aller jusqu'à 100 sièges, contrairement à celle des avions de Air Burkina qui ont une capacité de 68 sièges. «En termes de coût d'exploitation, il est donc beaucoup plus économique», a ajouté le DG de Air Burkina.

Pour le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Vincent T. Dabilgou, le SSJ100 est adapté à l'Afrique et aux besoins du «fleuron national» des transports aériens. «Nous sommes sûrs qu'avec ce type d'avion, nous allons faire des merveilles dans notre sous-région», a dit le ministre Dabilgou.

A entendre le ministre, lui et son équipe ont pris connaissance de l'avion et de ses spécifications techniques mais aussi des faveurs commerciales pour un pays comme le Burkina Faso. «Ils sont appuyés sur l'Etat russe et Air Burkina l'est aussi sur l'Etat burkinabè. La collaboration entre Etats doit nous permettre d'avoir la possibilité de trouver une piste favorable en vue de la restructuration de notre compagnie nationale», a-t-il conclu.