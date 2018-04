Centrafrique: Désarmement sanglant à Bangui

"Nous avons relevé le rôle déterminant de la Minusca pour stabiliser et sécuriser le pays, et surtout protéger les populations centrafricaines de tout danger, de tout problème. Y compris en s'en prenant aux criminels qui ne sont plus tolérables aujourd'hui. Je crois que le pays a suffisamment avancé. S'il y a encore des poches, s'il y a encore des criminels qui tiennent en otages les populations, je crois qu'il est tout à fait normal maintenant que la loi puisse prévaloir."

Malgré les pertes causées, l'opération a été saluée par l'Union africaine et l'ONU qui y voient un but unique : celui de protéger la population contre les éléments criminels qui l'oppriment.

Ce matin, des manifestants en colère ont abandonné 17 corps des civils devant le Quartier Général de la Minusca. Des corps récupérés peu de temps après par la Croix Rouge. La Minusca de son côté a annoncé un mort et neuf blessés, tous membres du contingent Rwandais qui a lancé l'offensive de mardi après midi. Des violences dénoncées à Bangui par des leaders religieux musulmans, l'Union africaine et l'ONU.

Plus de 20 morts, des dizaines de blessés et des centaines de déplacés à la mosquée centrale. Le bilan provisoire des opérations de désarmement des groupes armés dans le quartier PK5 à Bangui est lourd.

