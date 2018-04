Gabon: Transport - Airtel désormais sur les portières des taxis d'Owendo

La mairesse de la commune d'Owendo, Jeanne Mbagou a lancé officiellement, ce mercredi 11 avril 2018, la pose des vignettes des taxis dans cette commune du sud de la province l'Estuaire, en partenariat avec l'opérateur économique Airtel Gabon. Le but est de préserver l'environnement et la propreté de la ville.

Les rues d'Owendo vont voir fleurir de nouveaux taxis dans les jours à venir. Au moins deux milles (2000) taxis qui vont voir leurs portières de véhicule avec des vignettes avec un slogan « protégeons notre environnement, une affaire de tous ». Ces taxis seront mis en circulation grâce à un partenariat que la mairie d'Owendo a tissé avec Airtel Gabon. L'objectif est de vulgariser ce message de sensibilisation au plus grand nombre des populations.

Pour la mairesse de la commune d'Owendo , Jeanne Mbagou , c'est un partenariat gagnant- gagnant et qui permettra l'ensemble des conducteurs des taxis, avec Airtel Gabon, de mieux relayer le message sur la protection et la préservation de l' environnement .Lequel environnement est une affaire de tous et chère au président Ali Bongo Ondimba ;dira la mairesse. Un premier contact entre la mairie d'Owendo et Airtel qui œuvre pour la préservation de l'environnement au Gabon selon le directeur marketing Cyrille Onzigui.

Notons que, le groupe Airtel Gabon par ce partenariat avec la mairie d'Owendo répond parfaitement à la responsabilité sociétale qui participe à l'éducation populaire. Aux dires des responsables de cet opérateur économique, c'est un partenariat qui va durer un an renouvelable. Les uns et les autres s'accordent à la protection de l'environnement et l'éducation populaire en est une des solutions.