Ile Maurice: Chagos - «Nous voulons partager avec les Mauriciens notre culture», dit Bancoult

Durant le point de presse, Olivier Bancoult et Laura Jeffrey ont également annoncé la sortie prochaine d'un album du groupe Tambours Chagos, enregistré par le spécialiste des musiques de l'océan Indien, Philippe de Magnée. Le lancement de cet opus de 10 titres rendant hommage aux chanteurs chagossiens, devrait coïncider avec la tenue de l'Assemblée générale de l'UNESCO et du 35e anniversaire du GRC. Un dossier en vue d'inscrire le Sega tambour des Chagos au patrimoine immatériel de l'UNESCO a, en effet, été déposé récemment par le gouvernement mauricien. Olivier Bancoult assure que le dossier est solide.

Les ateliers s'étaient tenus autour de quatre axes, à savoir le Sega tambour, l'artisanat, la cuisine et l'identification de même que l'utilisation de plantes médicinales. Cette exposition sera également visible au Crawley Museum, du 5 au 27 mai. Les photos et films réalisés durant les ateliers, l'année dernière, sont visibles sur la toile à l'adresse chagos.online.

Cette exposition est le résultat de quatre ateliers tenus en juillet et août de l'année dernière. C'était dans le cadre du projet «Chagos: Cultural Heritage Across Generations», initié par l'antropologue Laura Jeffrey, de l'université d'Edimbourg en Écosse. Il s'agit de transmettre les traditions chagossiennes à la nouvelle génération.

Faire découvrir et partager au plus grand nombre les traditions culturelles chagossiennes.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.