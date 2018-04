Ile Maurice: Bodha - «La transformation du pays portera le sceau de Pravind Jugnauth»

D'ici à cinq ans, le pays connaîtra une «transformation extraordinaire». Et cette transformation, elle «portera le sceau du Premier ministre». Le ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun a été on ne peut plus élogieux à l'égard de Pravind Jugnauth. C'était ce mercredi 11 avril, à l'occasion du lancement de l'A1M1, qui reliera Coromadel à Sorèze.

Selon Nando Bodha, c'est en septembre ou octobre de l'année prochaine que la construction de l'A1MI s'achèvera. Ce pont, dit-il, fera 350 mètres de long, soit «trwa fwa laplenn football». Pour la réalisation de ce projet, Maurice a bénéficié de l'expertise de Bouygues TP et VLSi, «deux grands constructeurs européens».

D'ajouter que 80% de la main-d'oeuvre sera locale. Et que les travaux à Coromandel et à Phoenix se feront simultanément. Le ministre Nando Bodha est catégorique. «Nous sommes des bâtisseurs.» Tant et si bien, d'ailleurs, qu'un atelier de travail sera organisé sur les nouvelles technologies utilisées dans la construction de ponts et de tunnels.

Ce n'est pas tout. «Nous tiendrons un atelier de travail avec la participation d'intervenants de l'Afrique australe. Ils pourront voir comment nous avons construit l'A1M1. Ansam konpani morisienn pou kav al fer laba.»