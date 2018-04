Ile Maurice: Coopérative - Une rencontre prévue entre les éleveurs de Poste-de-Flacq et les autorités

Les membres de la Poste-de-Flacq Pig Credit and Marketing Cooperative Society se disent satisfaits suivant la visite du ministre. Ils espèrent tout de même que les autorités les aideront à se procurer différentes espèces d'animaux afin d'être plus compétitifs sur le marché.

Le ministre a affiché sa satisfaction concernant le travail accompli par les éleveurs de la Poste-de-Flacq Pig Credit and Marketing Cooperative Society. «Ils sont en train d'investir dans d'autres infrastructures afin d'accroître leur business. Ce qui veut dire qu'ils croient dans ce secteur», dit-il. «Cela ne veut pas pour autant dire qu'ils ne rencontrent pas de problèmes. Concernant l'approvisionnement en eau, nous faisons tout ce qui est possible pour résoudre ce problème.»

