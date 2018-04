Afrique: UNIFFAC U17 - Cameroun /RD Congo en finale

La RD Congo fait figure de favori. En trois rencontres, les jeunes Léopards ont démontré de belles dispositions physiques et tactiques. Ce qui s'est traduit par l'aisance de ses attaquants. La RDC a inscrit 6 buts et n'en a concédé qu'un seul. Le Cameroun a joué dans son registre habituel, jeu peu rapide, pressing collectif et solidité défensive. L'équipe a trouvé le chemin des filets à quatre reprises et s'est inclinée à deux reprises.

Le Cameroun est sorti vainqueur du groupe A grâce à ses 4 points obtenus face au Tchad (1 - 1), et à Sao Tomé et Pricipe (2 -1). La République démocratique du Congo l'a imité dans le groupe B en signant deux succès contre le Congo Brazzaville (3-2), tenant du titre, puis la République centrafricaine (1 - 0).

Le Cameroun et la RD Congo disputeront la finale du Tournoi de l'UNIFFAC U17. Le Cameroun l'a emporté par la plus petite des marges face au Congo (1-0 alors que les Bébés Léopards ont pris la mesure de leurs jeunes collègues tchadien (3-0).

